تأسيس مكتبة الكونجرس الأمريكية.. أبرز 10 أحداث وقعت في 24 ابريل

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بأحداث وقعت في مثل هذا اليوم، الرابع والعشرون من إبريل، الذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

و تستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية، مجموعة من أبرز الأحداث المهمة التي شهدتها دول العالم في مثل هذا اليوم، كالتالي:

أهم 10 أحداث عالمية وقعت في 24 ابريل

(1915) بداية الإبادة الجماعية للأرمن

في 24 أبريل 1915، بدأت الدولة العثمانية حملة اعتقالات ضد المثقفين الأرمن في إسطنبول، مما شكل بداية الإبادة الجماعية التي أودت بحياة ما يقدر بـ1.5 مليون أرمني خلال الحرب العالمية الأولى.

(1916) انطلاق ثورة عيد الفصح في إيرلندا

في 24 أبريل 1916، بدأ الجمهوريون الإيرلنديون انتفاضة عيد الفصح في دبلن ضد الحكم البريطاني، ورغم فشلها العسكري، إلا أنها ألهمت الحركة القومية وأسهمت في تأسيس الدولة الإيرلندية الحرة لاحقًا.

إطلاق تلسكوب هابل الفضائي

(1990) إطلاق تلسكوب هابل الفضائي

في 24 أبريل 1990، أطلقت وكالة ناسا تلسكوب هابل إلى مدار الأرض بواسطة مكوك الفضاء ديسكفري، وقد قدم “هابل” صورًا مذهلة للكون، مما أحدث ثورة في علم الفلك وساعد في تحديد عمر الكون.

(2013) كارثة مصنع رانا بلازا في بنجلاديش

في 24 أبريل 2013، انهار مبنى رانا بلازا في دكا، بنجلاديش، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 شخص، وقد سلطت الكارثة الضوء على ظروف العمل السيئة في صناعة الملابس العالمية.

(1980) فشل عملية "مخلب النسر" في إيران

في 24 أبريل 1980، فشلت محاولة أمريكية لإنقاذ رهائن في إيران، مما أدى إلى مقتل 8 جنود أمريكيين، وساهم الفشل في تدهور شعبية الرئيس كارتر وأثر على الانتخابات الرئاسية.

(1995) اغتيال آخر ضحية لقضية "Unabomber"

في 24 أبريل 1995، قُتل جيلبرت موراي في سكرامنتو، كاليفورنيا، بسبب قنبلة أرسلها "Unabomber" ثيودور كاتشينسكي، وكان هذا الهجوم الأخير في سلسلة هجمات استمرت لعقود.

إعادة افتتاح قناة السويس

(1957) إعادة افتتاح قناة السويس بعد أزمة السويس

في 24 أبريل 1957، أعيد افتتاح قناة السويس بعد إغلاقها خلال العدوان الثلاثي عام 1956، فيما مثلت إعادة الافتتاح انتصارًا لمصر بقيادة جمال عبد الناصر على القوى الاستعمارية.

إعلان إسبانيا الحرب على الولايات المتحدة (1898)

في 24 أبريل 1898، أعلنت إسبانيا الحرب على الولايات المتحدة بعد تصاعد التوترات بشأن كوبا، مما أدى إلى نشوب الحرب الإسبانية الأمريكية، التي أسفرت عن فقدان إسبانيا لمستعمراتها في الكاريبي والمحيط الهادئ.

تتويج توت عنخ آمون ملكًا لمصر (1479 قبل الميلاد)

في 24 أبريل 1479 قبل الميلاد، تولى توت عنخ آمون عرش مصر، رغم أن السلطة الفعلية كانت بيد حتشبسوت، وشكل هذا الحدث بداية فترة من الاستقرار والازدهار في الدولة الحديثة.

تأسيس مكتبة الكونجرس الأمريكية (1800)

في 24 أبريل 1800، وقع الرئيس الأمريكي جون آدامز قانونًا لتأسيس مكتبة الكونجرس، التي أصبحت لاحقًا أكبر مكتبة في العالم، تضم ملايين الكتب والمخطوطات والوثائق.