صحة السويس: تقديم الخدمة الطبية لـ90 ألف مواطن خلال 4 شهور

قال الدكتور محمد شريف داود وكيل وزارة الصحة بالسويس ، إن مستشفى السويس العام قامت بتقديم الخدمة الطبية إلى 90 ألف مواطن ، خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 .

قسم الطوارئ استقبل 4 آلاف و985 حالة

وأوضح وكيل وزارة الصحة ، في تصريحات صحفيه له اليوم، أنه خلال الثلاث شهور الأولي من العام الحالي استقبل قسم الطوارئ 4 الاف و985 حالة ما بين حالات حوادث وإصابات مرضية اخري وتم التعامل معها على الوجه الأمثل، مشيرا ان تردد الخدمة الطبية بالعيادات الخارجية بجميع ومختلف تخصصاتها، قد بلغ الإجمالي بها خلال الربع الأول من العام الحالي 74 الف و898 حالة ، بالإضافة إلى إجراء 4000 حالة غسيل كلوي

هذا بجانب تردد الخدمات المقدمة بمستشفى السويس العام بأقسام العناية المركزة - بنك الدم - معامل التحاليل الطبية - قسم العلاج الطبيعي ومركز الأشعة التشخيصية .

إجراء 210 عملية جراحية

وعلى صعيد العمليات فقد تم إجراء 210 عملية جراحية بجميع التخصصات الطبية وخروج المرضي بصحة جيدة بعد أن تم رفض بعضها بعدة مستشفيات نظرا لخطورة تلك الحالات والتي تراوحت ما بين متوسطة و كبري (شرائح ومسامير -أسلاك معدنية - تصليح اعوجاج و تغيير مفاصل صناعية)

من جانبه فقد أكد وكيل وزارة الصحة بان مستشفى السويس لا تدخر اي جهد لتقديم أفضل خدمة طبية وفقا لمعايير جودة الرعاية الصحية لأبناء محافظة السويس ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وبدعم معالي اللواء ا.ح طارق حامد الشاذلي محافظ السويس مقدما جزيل الشكر لجميع الفرق الطبية بالأقسام وذلك تحت إشراف د. محمد حسن مدير مستشفى السويس العام.