الصالة المغطاة بدمياط تستضيف منافسات بطولة الجمهورية للكرة الطائرة البارالمبية.. صور

تستضيف الصالة المغطاة برأس البر بدمياط، منافسات بطولة الجمهورية للكرة الطائرة البارالمبية بالدوري الممتاز سيدات والدرجة الأولي رجال بالصالة المغطاة بمدينة رأس البر، خلال الفترة من 2025/4/24 إلي 2025/4/26، برعاية الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة.

25 فريقا يتنافسون في البطولة



ويشارك في البطولة ١٧ فريق رجالي و٨ فرق سيدات من كلا من نادي الهدف بطنطا ومركز شباب قليوب ونادي الالعاب المائية بالجماليه و نادي الفيوم و نادي المستقبل بالإسكندرية ونادي رأس البر ونادي دمياط ونادي الزرقا

نُظمت الكرة الطائرة في الألعاب البارالمبية الصيفية لأول مرة في عام 1976، حيث أقيمت مسابقات في الشكل التقليدي لها وهو الكرة الطائرة بوضعية الوقوف للرجال وكانت الكرة الطائرة بوضعية الجلوس للرجال رياضة استعراضية. من عام 1980 إلى عام 2000، أقيمت مسابقات في كل من الكرة الطائرة بوضعية الوقوف والكرة الطائرة بوضعية الجلوس للرجال.[1] أدخلت الكرة الطائرة بوضعية الجلوس للسيدات في الألعاب البارالمبية عام 2004.

إقامة مسابقات في الشكل التقليدي

حيث إن الكرة الطائرة بوضعية الجلوس (بالإنجليزية: Sitting volleyball)‏ هي شكل مكيف من أشكال الكرة الطائرة مخصص للرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة، ينظمها الاتحاد العالمي للكرة الطائرة لذوي الاحتياجات الخاصة. وهي على عكس الكرة الطائرة بوضعية الوقوف، يجب على اللاعبين أن يكونوا جالسين على الأرض للعب الكرة الطائرة بوضعية الجلوس.

رياضة بارالمبية (بالإنجليزية: Paralympic sports)‏، هي رياضة أولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة، تنظم مرة كل أربعة أعوام مباشرة بعد كل دورة أولمبية صيفية أو شتوية[1]، يشارك فيها رياضيون يعانون من مجموعة من الإعاقات الجسدية، بما في ذلك ضعف قوة العضلات (مثل الشلل النصفي والشلل الرباعي والحثل العضلي والسنسنة المشقوقة)، ضعف المدى السلبي للحركة، قصور الأطراف (مثل البتر أو خلل الحركة)، فرق طول الساق، قصر القامة، فرط التوتر، ترنح، كنع، ضعف في الرؤية وضعف ذهني. هناك دورة الألعاب الأولمبية الشتوية والصيفية للمعاقين، والتي تقام منذ الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1988 في سيول، كوريا الجنوبية، وتقام على الفور تقريبًا بعد الألعاب الأولمبية المعنية. تخضع جميع الألعاب البارالمبية للجنة البارالمبية الدولية (IPC).