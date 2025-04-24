مدرب نيس يشيد بتألق محمد عبد المنعم رغم "حاجز اللغة"

أشاد فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، بالمدافع المصري محمد عبد المنعم، مؤكدًا على ظهوره بشكل مميز في المباريات الأخيرة للفريق.

وجاءت تصريحات هايس خلال مؤتمر صحفي، حيث أثنى على أداء محمد عبد المنعم، الذي شارك أساسيًا في مواجهة نانت بعد فترة قضاها على مقاعد البدلاء.

وعلى الرغم من غيابه عن لقاء ستراسبورج بسبب الإصابة، عاد محمد عبد المنعم ليحجز مكانًا في التشكيل الأساسي لكتيبة المدرب فرانك هايس في المباراة التي جمعت نيس وأنجيه.

تصريحات مدرب نيس عن محمد عبد المنعم

وأوضح هايس في حديثه للصحفيين قائلًا: «محمد عبد المنعم ظهر بشكل مميز خلال المباريات الأخيرة، وهو نفس المستوى الذي كان يقدمه في التدريبات لفترة طويلة».

فرانك هايس مدرب نيس

ولفت مدرب نيس إلى التحدي الذي يواجهه المدافع المصري، مشيرًا إلى أن مشكلة عبد المنعم تكمن في حاجز اللغة، إلا أنه أكد أن أداءه في المباريات الأخيرة كان ممتازًا.

وتابع هايس، معربًا عن تفاؤله بمستقبل محمد عبد المنعم مع الفريق: «عبد المنعم وصل لمرحلة جيدة، وهو أمر منطقي بالنظر إلى أنه لا يزال في فترة التأقلم مع الأجواء الجديدة والفريق».

محمد عبد المنعم يقترب من المشاركة أساسيًا أمام باريس سان جيرمان

وفي سياق متصل، تعززت بشكل كبير فرص استمرار محمد عبد المنعم في الظهور أساسيًا مع نيس في المواجهة المرتقبة التي تجمعه بفريق باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي، غدًا الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن المدافع البرازيلي المخضرم لنيس، دانتي، يغيب عن مباراة باريس سان جيرمان بسبب الإصابة في الركبة.

وكان دانتي غاب بالفعل عن مباراة نيس الأخيرة ضد أنجيه التي أقيمت يوم الأحد الماضي، وذلك بعد تعرضه لإصابة في ركبته اليمنى خلال تدريبات الفريق يوم السبت.

محمد عبد المنعم

ويمثل غياب دانتي، وهو أحد الركائز الأساسية في دفاع نيس، فرصة سانحة لـ محمد عبد المنعم لتثبيت أقدامه في التشكيل الأساسي وإظهار قدراته أمام أحد أقوى خطوط الهجوم في العالم بقيادة عثمان ديمبلي ورفاقه.

أرقام محمد عبد المنعم مع نيس

يذكر أن، محمد عبد المنعم خاض 11 مباراة بقميص نيس في بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم، بالإضافة إلى 5 مباريات أخرى في مختلف البطولات، ليصبح إجمالي مشاركاته مع الفريق 16 مباراة منذ انضمامه.

وانضم محمد عبد المنعم إلى نيس بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من النادي الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.