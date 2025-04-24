ضبط 60 مخالفة تموينية خلال 24 ساعة في محافظة دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط، حملات تموينية مكبرة بناء علي توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتعليمات مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط، بتشديد الرقابة علي المخابز والأنشطة التموينية والرقابة علي الأسواق وضبط الأسعار والمخالفات و تشديد الرقابة علي كافة مستودعات البوتاجاز لضمان توفير اسطوانة البوتاجاز للمواطنين وتشديد الرقابة علي توزيع الحصص والحد من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بدائرة المحافظة.

ضبط ٦٠ مخالفة تموينية في دمياط

وعليه اسفرت الحملات التموينية عن يوم الخميس الموافق بإجمالي 60 محضرا في مجال المخابز 7 محاضر كما تم تحرير 5 محاضر نقص وزن و تحرير محضر عدم نظافة أدوات عجين وتحرير محضر شهادة صحيه مخابز.

وفي مجال الأسواق 50 محضرا كما تم تحرير 12 محضرا عدم إعلان عن الأسعار، كما تم تحرير 11 محضرا عدم وجود شهادة صحية، وتحرير 21 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص كما تم تحرير 4 محاضر تشغيل عماله بدون شهادة صحيه تحرير محضرين عدم اعلان نقاط خبز بدال تمويني.

وفي مجال المواد البترولية 3 محضر حيث تم تحرير عدد 3 محاضر عدم اعلان عن أسعار أسطوانة الغاز.

ونبه مجدى عبدالكريم عامر وكيل الوزارة بتكثيف الحملات التموينية وضبط المخالفين واتخاذ اللازم قانونا.

كما شدد مجدي عبدالكريم، على أن مستودعات البوتاجاز مطالبا بالعمل بشفافية كاملة، وعدم التلاعب أو خلق أي أزمات مفتعلة، مؤكدًا أن فرق الرقابة التموينية متواجدة ميدانيًا على مدار الساعة لرصد وضبط أي مخالفات، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع والخدمات للمواطنين بصورة مستقرة ومنتظمة.