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الخميس 24 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"تعليم الفيوم" تنظم قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة

محاضرات مجانية
محاضرات مجانية
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نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، قوافل تعليمية مجانية لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة خلال يومي الخميس والجمعة 24 و25 أبريل 2025م، تحت رعاية الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

 قوافل تعليمية مجانية لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة

تم تنظيم المحاضرات بمقر نادي النصر الرياضي بإدارة طامية التعليمية، بحضور ومتابعة الدكتور محمد البطران مدير إدارة طامية التعليمية، والأستاذ أحمد شعراوي مدير إدارة الشباب والرياضة بطامية، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية.

أكد الدكتور خالد قبيصي، أن هذه القوافل التعليمية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم بالفيوم، وتقديم الدعم الكامل للطلاب وتخفيف العبء عليهم قبل بدء الامتحانات، وتوفير فرصة لتحسين مستواهم في المواد الدراسية من خلال المراجعة المجانية الشاملة.

رسالة شكر وتقدير للمعلمين الشرفاء

وشهدت القوافل التعليمية إقبالًا كثيفًا من الطلاب الذين حرصوا على الحضور والاستفادة من المحاضرات المجانية، التي قدمها نخبة متميزة من أكفأ معلمي الجمهورية.

وقدم الدكتور خالد قبيصي وكيل الوزارة، رسالة شكر وتقدير للمعلمين الشرفاء الذين قاموا بتقديم المحاضرات المجانية، وللفريق المشرف على القوافل التعليمية المجانية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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