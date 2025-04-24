استشاري نفسي: «توحد الموبايل» خطر يهدد الأطفال.. والإدمان السلوكي يقود للعنف ومشكلات تعلم

قال الدكتور نور أسامة، استشاري نفسي وتعديل سلوك، إن الإدمان السلوكي هو سلوك قهري يمارسه الفرد بشكل لا إرادي حتى يصبح جزءًا من روتينه اليومي، وقد يؤدي إلى تدمير حياة الفرد وسلوكه الاجتماعي والمعرفي.

خطورة الإدمان السلوكي الناتج عن الإفراط في استخدام الشاشات



وحذر «أسامة» خلال لقائه مع الإعلامية راندا فكري، ببرنامج «الحياة انت وهي» المذاع عبر قناة الحياة، اليوم، من خطورة الإدمان السلوكي الناتج عن الإفراط في استخدام الشاشات، مؤكدًا أن استخدام الهواتف الذكية لفترات طويلة أصبح يشكّل تهديدًا حقيقيًا للصحة النفسية والسلوكية، خاصة لدى الأطفال والمراهقين.

تجربة ألمانية صنفت الإفراط في استخدام الإنترنت

وكشف استشاري الصحة النفسية أن هناك تجربة ألمانية صنفت الإفراط في استخدام الإنترنت أو الشاشات عمومًا، كنوع من الإدمان السلوكي يطلق عليه اسم «توحد الموبايل»، موضحًا أن الشخص الذي يقضي أكثر من 32 ساعة أسبوعيًا أمام شاشة الهاتف يعتبر مدمنًا لهذا السلوك.