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الخميس 24 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وكيل الشيوخ يهنئ القوات المسلحة بالذكرى 43 لتحرير سيناء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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هنئ المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد تحرير سيناء كما بعث بالتهنئة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان القوات المسلحة، والي القوات المسلحة المصرية الباسلة بمناسبة عيد تحرير سيناء مؤكداً بأن أرض الفيروز ستظل لؤلؤة تزين خريطة الوطن.

معركة الانتصار ستظل تضيء صفحات التاريخ 

وأضاف أبو شقة، في برقيته أن معركة الانتصار بالحرب والمفاوضات التي رفعت علم مصر خفاقا على أرض سيناء الحبيبة ، بتضحيات شهداء مصر الأبرار الذين دفعوا الغالي والنفيس في سبيل رفعة هذا الوطن ستظل تضيء صفحات التاريخ.

 بسواعد مصرية تستكمل مسيرة البناء والتنمية في سيناء 

وبين أبو شقة أن ما يقام على أرض الفيروز من تنمية حقيقية خلفه إرادة بطل وزعيم هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسواعد مصرية تستكمل مسيرة البناء والتنمية، مقدما التهنئة للشعب المصري العظيم بكل القصة والرواية ، الذي ضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء.

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