استغل سفر أصحابها.. إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة فيلا بأكتوبر

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة عاطلاً إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بسرقة مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، وملابس من فيلا تقع في مدينة 6 أكتوبر.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم، الذي تبين أن لديه سجلًا جنائيًا، قد نفذ عملية السرقة باقتحام الفيلا عن طريق التسلق مستغلاً غياب مالكها وأسرته عن المنزل.

إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة فيلا بأكتوبر

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة أكتوبر أول بلاغًا من موظف يبلغ من العمر 60 عامًا، أفاد فيه بأنه عقب عودته وأسرته من خارج القاهرة، اكتشف تعرض الفيلا الخاصة به للسرقة، حيث تبين فقدان مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه بالإضافة إلى كمية من الملابس.

باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها فور تلقي البلاغ، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وبناءًا عليه، قررت النيابة العامة إحالته إلى المحكمة الجنائية بتهمة السرقة.