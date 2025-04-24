أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 24 أبريل 2025

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مساء تعاملات اليوم الخميس 24 أبريل 2025، وذلك عند نهاية تعاملات أمس آخر يوم عمل بالبنوك قبل إجازة عيد تحرير سيناء.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي51.01 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني – مصر «NBK» ليسجل 51.00 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك IDB وCIB

وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية «IDB» بنحو 51.00 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB» 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلي الكويتي – مصر «ABK» بنحو 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان «HDB» بنحو 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدولار مستقرًا عند 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع في كل من ميد بنك «MID Bank» والبنك العربي الأفريقي الدولي «AAIB».

سعر الدولار في بنك قناة السويس وHSBC

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس «SCB» عند 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك اتش اس بي سي – مصر «HSBC» نحو 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي «EALB» نحو 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع، بانخفاض 0.078%، بينما بلغ السعر في بنك البركة – مصر «Al Baraka» 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع بتراجع أقل نسبيًا بلغ 0.059%.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول – مصر

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول – مصر «FABMISR» نحو 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر «BM» نحو 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة «BDC» نحو 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني – مصر «QNB Alahli» إلى 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية «ALEXBANK» 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي – مصر «Faisal» إلى 50.92 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع.