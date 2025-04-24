منتخب مصر لكرة الصالات النسائية يخسر من أنجولا بنتيجة 1/3

انتهت المباراة التي تجمع بين المنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية، ونظيره منتخب أنجولا، على صالة مولاي عبد الله ببطولة كأس الأمم الإفريقية، في مباراته الافتتاحية ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا المقام في دولة المغرب.

حيث تأهل منتخب أنجولا رسميًا إلى نصف نهائي كأس إفريقيا لكرة الصالات للسيدات المغرب 2025 بالفوز على منتخب مصر بنتيجة 1/3، وينافس منتخب مصر على ورقة الصعود إلى نصف النهائي كأفضل مركز ثاني للمجموعات للثلاثة.

وقد تألقت خلال المباراة حارسة مرمي المنتخب مصر فرح سمير بشكل لافت حيث استطاعت التصدي للعديد من الأهداف.

المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا

تضم البطولة 9 منتخبات، وهي: مصر، المغرب، أنجولا، الكاميرون، غينيا، مدغشقر، ناميبيا، السنغال، وتنزانيا.

وعمل الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة الكابتن نادر رشاد، على تجهيز اللاعبات بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة ممكنة، قبل مواجهة أنجولا.

قائمة منتخب الكرة النسائية للصالات

وتضم قائمة الكرة النسائية للصالات 14 لاعبة هن: يارا صبري السيد - إسراء فرح فؤاد - شروق إبراهيم جمعة- ملك عمرو محمد - ندي مؤمن محمد - نورهان عاشور سيد - أسماء علي محمد - ميرنا محسن عبدالغني - ندى إبراهيم الغريب - بسملة فتحي محمد - سهيلة حسين- أمينة وليد- فاطمة مصطفي حسن - فرح سمير علي.