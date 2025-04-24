وداع مؤثر لأسطورة الثعالب.. فاردي يعلن رحيله عن ليستر سيتي نهاية الموسم

في خبر هز أرجاء ملعب كينج باور وترك بصمة حزن لدى جماهير ليستر سيتي، أعلن المهاجم الإنجليزي المخضرم جيمي فاردي عن قراره بالرحيل عن صفوف الثعالب بنهاية الموسم الكروي الجاري 2024-2025.

وجاء إعلان رحيل فاردي عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي على منصة «إكس»، ليضع حدًا لمسيرة أسطورية استمرت 13 عامًا ارتدى خلالها فاردي قميص ليستر سيتي، حقق خلالها العديد من الإنجازات والأرقام القياسية.

فاردي يرحل عن ليستر سيتي

وكان عقد النجم البالغ من العمر 38 عامًا ينتهي في صيف 2025، إلا أن قرار فاردي بعدم التجديد جاء ليؤكد نهاية حقبة ذهبية شهدت صعود وهبوط الفريق، لكنها ظلت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ببصمة فاردي التهديفية وقيادته داخل وخارج الملعب.

ويأتي هذا الرحيل بعد الهبوط الرسمي لفريق ليستر سيتي إلى بطولة التشامبيونشيب، وهو ما قد يكون دافعًا للاعب للبحث عن تحدٍ جديد في مسيرته الكروية.

يذكر أن، فاردي انضم إلى ليستر سيتي في صيف عام 2012 قادمًا من فريق فليتوود تاون في صفقة تاريخية.

ومنذ ذلك الحين، أصبح المهاجم الإنجليزي أيقونة للنادي وهدافه التاريخي، مسجلًا 198 هدفًا وقدم 69 تمريرة حاسمة في 496 مباراة خاضها بقميص الفريق في مختلف المسابقات.

رسالة فاردي الوداعية

وفي رسالته الوداعية المؤثرة، عبر فاردي عن مشاعره تجاه النادي وجماهيره قائلًا: «أشعر بخيبة أمل لأن هذا اليوم جاء، لكنني كنت أعلم أنه سيأتي في النهاية».

وأضاف: «لقد أمضيت 13 عامًا لا تصدق في هذا النادي، مليئة بالنجاحات، وبعض التقلبات، لكن معظمها كانت مليئة بالنجاحات».

وتابع جيمي فاردي بكلمات مؤثرة: «اليوم أعلن رحيلي عن صفوف النادي، لكن في النهاية سيظل ليستر سيتي دائمًا له مكان في قلبي».

بطولات فاردي مع ليستر سيتي

تظل جماهير ليستر سيتي تتذكر اللحظات التاريخية التي قاد فيها فاردي الفريق لتحقيق إنجازات غير مسبوقة، أبرزها التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016 في معجزة كروية تبقى خالدة في الأذهان.

كما أسهم فاردي بشكل كبير في فوز ليستر بكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية، بالإضافة إلى قيادته للفريق للصعود من التشامبيونشيب.

وعلى صعيد الأداء الفردي هذا الموسم، شارك جيمي فاردي في 31 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 3 أخرى، ليؤكد على قيمته وأهميته حتى في موسمه الأخير مع الفريق.