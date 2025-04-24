حالة الطقس غدًا.. مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 30 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة في مصر، حيث يشهد يستمر ارتفاعا في درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل ليلا في اول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الجمعة

كما يشهد غدا الجمعة، كما يشهد غدا الجمعة، شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتكون كثيفة علي مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى ومدن القناة.

ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 20 وعلى شمال الصعيد 29 للعظمي والصغرى 17 درجة، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمي والصغرى 22 درجة.