أخبار الإمارات اليوم.. أبو ظبي تدين هجوم كشمير الإرهابي

الخميس 24/أبريل/2025 - 04:50 م

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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على سياح في «جامو وكشمير»



أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف سياحا في باهالجام في جامو وكشمير، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات من الأشخاص الأبرياء.

وأعربت دولة الإمارات في بيان لوزارة خارجيتها أذاعه وكالة الأنباء الرسمية (وام) مساء الأربعاء عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.



كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الهندية والشعب الهندي الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة الغاشمة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

رئيس الإمارات يبحث هاتفيا مع رئيسة المكسيك سبل تعزيز العلاقات الثنائية



بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، مع رئيسة المكسيك كلاوديا شاينباوم، مسارات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها ودفعها إلى الأمام؛ بما يخدم أولويات التنمية المشتركة للبلدين خاصة في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وغيرها.

كما استعرض الرئيسان خلال الاتصال عددًا من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).