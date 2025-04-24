حزب ”المصريين“: ذكرى تحرير سيناء ملحمة خالدة سطرتها دماء الأبطال

هنأ حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، وأبناء الشعب المصري كافة، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تمثل محطة فارقة في تاريخ الأمة المصرية، وتجسد أسمى معاني التضحية والفداء في سبيل استعادة الأرض والكرامة.

يوم الاعتزاز والفخر

وأكد ”أبو العطا“، في بيان اليوم الخميس، أن يوم الخامس والعشرين من أبريل سيظل محفورًا في ذاكرة الوطن ووجدانه، باعتباره يومًا للاعتزاز والفخر بما قدمه أبطال القوات المسلحة من بطولات وتضحيات، وبما أظهره الشعب المصري من صبر وإرادة وإيمان بالحق، حتى استرداد كامل تراب سيناء الطاهر.

معركة تحرير سيناء

وأوضح رئيس حزب ”المصريين“ أن معركة تحرير سيناء لم تكن فقط صراعًا مسلحًا على الأرض، بل كانت كذلك ملحمة دبلوماسية وسياسية أثبت فيها المصريون أنهم قادرون على الدفاع عن حقوقهم بكافة الوسائل المشروعة، فكان الانتصار العسكري في حرب أكتوبر المجيدة تمهيدًا للانتصار السياسي الذي تُوج برفع علم مصر على آخر نقطة من أرض سيناء عام 1982.

وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل اليوم استكمال معركة التنمية والبناء على أرض سيناء، من خلال مشروعات تنموية كبرى في كافة المجالات، تُحوّل هذه البقعة الغالية إلى نموذج متكامل للأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

واختتم حسين أبو العطا بتجديد العهد للرئيس السيسي، مؤكدًا أن حزب ”المصريين“ سيبقى داعمًا لكل خطوات الدولة في سبيل الحفاظ على مكتسبات الوطن، وبذل كل الجهود لترسيخ قيم الانتماء والولاء في نفوس الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن سيناء ستظل عنوانًا للفداء، ورمزًا لوطن لا يعرف الاستسلام.