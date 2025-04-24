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الخميس 24 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يكشف عن أفلام ولجنة تحكيم مسابقة الذكاء الاصطناعي

احد الأفلام المشاركة
احد الأفلام المشاركة
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أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، أسماء الأفلام المشاركة في مسابقة الذكاء الاصطناعي في النسخة الحادية عشرة المقرر انطلاقها في الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل.

 

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام 


وتضم لجنة تحكيم أفلام مسابقة الذكاء الاصطناعي، كل من المخرج والمونتير يوحنا ناجي، وصانع الأفلام والفنان البصري إسلام كمال و المخرجة و الكاتبة دينا عبد السلام.

 

قائمة الأفلام المشاركة 


وتنافس في قائمة أفلام الذكاء الاصطناعي 13 فيلما من مصر و تونس و امريكا و غيرها من الدول الأجنبية وهي :


1 - فيلم "خارج هنا" من تونس ومدته 6 دقائق، إخراج رفيق عمراني من إنتاج 2025 ويعرض عالميا لأول مرة.


2 - فيلم "الصالون" من المغرب وفرنسا ومدته 4 دقائق، من إخراج مريم موزول، إنتاج عام 2025، ويعرض لأول مرة بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا.


3 - فيلم "الحضارة: النسخة التجريبية" من مصر، ومدته 3 دقائق، من إخراج أمل عسكر وإنتاج عام 2025، ويعرض عالميا لأول مرة.


4 - فيلم "حوارات منسيّة" من النرويج ومدته 10 دقائق، للمخرج إيسان ماهر، وإنتاج عام 2024 و يعرض لأول مرة بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا.


5 - فيلم "مأساة ليو" من مصر ومدته 3 دقائق، من إخراج مارك حنين وإنتاج عام  2025 و يعرض عالميا لأول مرة.


6 - من كوسوفو يشارك فيلم Remember 2 human  من إخراج دوريم كلايقي و هو إنتاج 2023 ويعرض للمرة الأولي في أفريقيا.


7 - فيلم "لقتلهم جميعا" من الجزائر ومدته 59 ثانية، للمخرج مراد حمله، وإنتاج 2024 و يعرض للمرة الأولي بشمال أفريقيا و الشرق الأوسط.


8 - فيلم "القصر" من مصر ومدته 5 دقائق، للمخرج سيف عبد الله وإنتاج 2025 و يعرض للمرة الأولى عالميا.


9 - فيلم "الهجرة" من الولايات المتحدة الأمريكية ومدته دقيقتان، للمخرج جيريمي هيغينز وإنتاج عام 2025 و يعرض عالميا للمرة الأولي.


10 - فيلم " الأسطورة" من إسبانيا ومدته دقيقتان من إخراج هيلاريو أباد، إستيبان دياز، خافي ليريا وإنتاج 2023 و يعرض في مصر للمرة الأولى.


11 - فيلم "الكثير من أجل قطعة من السماء الزرقاء" من إنتاج فرنسا، ومدته 3 دقائق، وإخراج ستوديو أنڤيل وإنتاج 2023 و يعرض في مصر للمرة الأولى.


12 - فيلم "هذيان" من ومدته 4 دقائق من اسبانيا ، وإخراج يزا فوكو وإنتاج عام 2024 و يعرض في مصر للمرة الأولى.


13 - فيلم the burger king  من الولايات المتحدة الامريكية ومن اخراج ديفيد مان و يعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.

مهرجان الاسكندريه للفيلم القصير مسابقة الذكاء الاصطناعي دائرة الفن