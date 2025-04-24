مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يكشف عن أفلام ولجنة تحكيم مسابقة الذكاء الاصطناعي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، أسماء الأفلام المشاركة في مسابقة الذكاء الاصطناعي في النسخة الحادية عشرة المقرر انطلاقها في الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام



وتضم لجنة تحكيم أفلام مسابقة الذكاء الاصطناعي، كل من المخرج والمونتير يوحنا ناجي، وصانع الأفلام والفنان البصري إسلام كمال و المخرجة و الكاتبة دينا عبد السلام.

قائمة الأفلام المشاركة



وتنافس في قائمة أفلام الذكاء الاصطناعي 13 فيلما من مصر و تونس و امريكا و غيرها من الدول الأجنبية وهي :



1 - فيلم "خارج هنا" من تونس ومدته 6 دقائق، إخراج رفيق عمراني من إنتاج 2025 ويعرض عالميا لأول مرة.



2 - فيلم "الصالون" من المغرب وفرنسا ومدته 4 دقائق، من إخراج مريم موزول، إنتاج عام 2025، ويعرض لأول مرة بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا.



3 - فيلم "الحضارة: النسخة التجريبية" من مصر، ومدته 3 دقائق، من إخراج أمل عسكر وإنتاج عام 2025، ويعرض عالميا لأول مرة.



4 - فيلم "حوارات منسيّة" من النرويج ومدته 10 دقائق، للمخرج إيسان ماهر، وإنتاج عام 2024 و يعرض لأول مرة بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا.



5 - فيلم "مأساة ليو" من مصر ومدته 3 دقائق، من إخراج مارك حنين وإنتاج عام 2025 و يعرض عالميا لأول مرة.



6 - من كوسوفو يشارك فيلم Remember 2 human من إخراج دوريم كلايقي و هو إنتاج 2023 ويعرض للمرة الأولي في أفريقيا.



7 - فيلم "لقتلهم جميعا" من الجزائر ومدته 59 ثانية، للمخرج مراد حمله، وإنتاج 2024 و يعرض للمرة الأولي بشمال أفريقيا و الشرق الأوسط.



8 - فيلم "القصر" من مصر ومدته 5 دقائق، للمخرج سيف عبد الله وإنتاج 2025 و يعرض للمرة الأولى عالميا.



9 - فيلم "الهجرة" من الولايات المتحدة الأمريكية ومدته دقيقتان، للمخرج جيريمي هيغينز وإنتاج عام 2025 و يعرض عالميا للمرة الأولي.



10 - فيلم " الأسطورة" من إسبانيا ومدته دقيقتان من إخراج هيلاريو أباد، إستيبان دياز، خافي ليريا وإنتاج 2023 و يعرض في مصر للمرة الأولى.



11 - فيلم "الكثير من أجل قطعة من السماء الزرقاء" من إنتاج فرنسا، ومدته 3 دقائق، وإخراج ستوديو أنڤيل وإنتاج 2023 و يعرض في مصر للمرة الأولى.



12 - فيلم "هذيان" من ومدته 4 دقائق من اسبانيا ، وإخراج يزا فوكو وإنتاج عام 2024 و يعرض في مصر للمرة الأولى.



13 - فيلم the burger king من الولايات المتحدة الامريكية ومن اخراج ديفيد مان و يعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.