محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بالذكرى الـ 43 لتحرير سيناء

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، هنأهما فيها، وكافة قيادات القوات المسلحة، بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، تلك المناسبة العزيزة على قلوب جميع المصريين.

ذكرى تحرير سيناء تمثل رمزاً للدفاع عن كرامة جميع المصريين



وقال محافظ الفيوم: "إن ذكرى تحرير سيناء تمثل رمزاً للدفاع عن كرامة جميع المصريين، حين ارتفع العلم المصري يرفرف خفاقاً في السماء على كل شبر من أرض سيناء المقدسة، بفضل عبقرية التخطيط وفدائية المقاتل المصري في الزود عن أراضيه، مؤكداً أن الشعب المصري يظهر معدنه الأصيل في الشدائد حين تتفجر طاقاته الكامنة بنداء الوطن إلى العمل والبذل والعطاء".

وأشاد "الأنصاري" بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في البناء والتنمية، فضلاً عن دورها الكبير في درء المخاطر والدفاع عن أراضي الوطن، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد جميع شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار.

5e8603ba-abb4-4553-a02c-b5925287588c