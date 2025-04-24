أخبار الكويت اليوم.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح: نتشرف بدعم مصر

الخميس 24/أبريل/2025 - 04:47 م

يقدم موقع “البوابة نيوز” تقريرا عن أهم أخبار الكويت يرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة.

نتشرف بدعم مصر ولا ننسى مواقفها تجاهنا

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفدًا استثماريًا كويتيًا برئاسة محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى رحب بالوفد الكويتي، مؤكدًا اعتزازه بعلاقة الأخوة التي تربطه والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والروابط الأخوية المتينة بين مصر والكويت على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، ومشيرًا إلى التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وكذا الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، وهو ما يحتم تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة، خاصةً في ضوء خصوصية العلاقات المصرية الكويتية باعتبارها نموذجًا للتعاون البناء والمثمر، القائم على الثقة والاحترام المتبادل.

ومن جانبه، نقل رئيس الوفد الكويتي رسالة الى الرئيس السيسى من الأمير مشعل الأحمد الصباح أمير الكويت مفادها أن الكويت تشرف بدعم مصر، وأن الكويت لا تنسى أبدا دعم مصر لها في بداية نشأة دولة الكويت، والتأكيد في ذات السياق على دعم القطاع الخاص الكويتي لمصر.

وزير خارجية فرنسا يزور الكويت



يوقع وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خلال زيارته اليوم الخميس، للكويت اتفاقيات ووثائق بهدف تعزيز الشراكة الفرنسية الكويتية في قطاعات الدفاع والطاقة.

وذكرت الخارجية الفرنسية، في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الزيارة إلى الكويت ستكون فرصة لمواصلة الحوار مع السلطات السياسية الكويتية بشأن العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأمن الإقليمي، والمؤتمر الدولي بشأن القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي ستترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية في شهر يونيو المقبل، وأيضا مناقشة التحضير لمؤتمر بغداد الثالث للاستقرار الإقليمي.

وخلال زيارته يلتقي بارو بولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وذلك في إطار جولة إقليمية استهلها بالأمس بالعراق، ثم يتبعها بدول خليجية أخرى، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، ونظيره الكويتي عبدالله علي اليحيا، والسيدة نورة الفصام وزيرة المالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار، فضلا عن مسئولين آخرين.

كما يُقام حفل استقبال مع عدد من أعضاء الجالية الفرنسية بالكويت، وذلك قبل أن يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة.

ويرافق الوزير الفرنسي وفد اقتصادي من مسؤولي صناديق وشركات استثمارية فرنسية، حيث سيلتقي بوزيرة المالية والمدير العام لصندوق الثروة السيادية الكويتي (هيئة الاستثمار الكويتية) لبحث فرص الاستثمار بين الكويت وفرنسا، وسيجري مناقشات مع وزراء مسؤولين عن قطاعي الطاقة والبنية التحتية.