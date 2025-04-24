"القاصد" يشارك فى فعاليات الدورة 57 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بالكويت

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، فى فعاليات الدورة السابعة والخمسين للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية، والتى أقيمت بجامعة الدولية بدولة الكويت بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبدالمجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وعدد من رؤساء الجامعات العربية والمصرية، والأكاديميين والمتخصصين في التعليم العالي من مختلف الدول العربية.

تنظيم الدورات والبرامج المختلفة

أكد رئيس الجامعة أن اتحاد الجامعات العربية يلعب دورًا حيويًا في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي من خلال تنظيم الدورات والبرامج المختلفة، لتعزيز التكامل بين الجامعات العربية، مما ينعكس إيجابًا على التنمية المستدامة في المنطقة، كما أن تنظيم هذه الدورات سنويا يستهدف تحسين جودة التعليم العالي وتطوير المهارات الأكاديمية والإدارية للعاملين في الجامعات العربية، وتطوير معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي وفقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى توفير منصة للجامعات العربية لتبادل أفضل الممارسات والبحوث العلمية ودعم التعاون بين المؤسسات التعليمية في مختلف التخصصات، ودعم الابتكار والبحث العلمي والمشاريع البحثية المشتركة وتشجيع الباحثين لإقامة مشاريع بحثية عربية ودولية مشتركة، ونشرها فى المجلات العلمية المحكمة.

اتحاد الجمعيات العربية

وأضاف القاصد أن الدورات التى ينظمها اتحاد الجامعات العربية تستهدف تحقيق التكامل العربي الأكاديمي وتعمل على توحيد المعايير الأكاديمية بين الجامعات العربية، وتقدم برامج تدريبية لقيادات الجامعات في التخطيط الاستراتيجي وإدارة المؤسسات التعليمية منا يعزز الحوكمة الرشيدة في التعليم العالي.

الدوره السابعه والخمسون

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن الدورة السابعة والخمسين شهدت العديد من الفعاليات حيث استعرض الدكتور عمرو عزت سلامة أبرز الإنجازات في الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة ٢٠٢٠–٢٠٣٠، والتي شملت الجهود المشتركة بين الجامعات العربية والمؤسسات والمنظمات العربية والدولية المعنية بالشأن الأكاديمي.

كما شهدت الفعاليات تكريم اتحاد الجامعات العربية للدكتور أيمن عاشور تقديرًا لجهود الوزارة والدولة المصرية في دعم التعاون الأكاديمي العربي.

وتم الإعلان خلال الجلسة عن جوائز الاتحاد لأفضل رسائل الماجستير والدكتوراه، وفاز عدد من الطلاب والباحثين المصريين بعدة جوائز مما يعكس التميز العلمى المصرى فى كافة المحافل الدولية.