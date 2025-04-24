أخبار السعودية اليوم.. الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيساً لمجلس أمناء "كاوست"

الخميس 24/أبريل/2025 - 04:37 م

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الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيساً لمجلس أمناء "كاوست"



أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناءً على ما عرضه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، بتعيين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، رئيساً لمجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست".

الأمير عبد العزيز بن سلمان: تعاون متزايد بين السعودية ومصر في قطاع الطاقة

طبقاً لـ "واس" فإن التعيين يؤكد الدور الاستراتيجي الذي تؤديه "كاوست" في تعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار، لا سيما في المجالات الحيوية لمستقبل المملكة، مثل: الطاقة، والاستدامة، والتقدم التقني.

وتستعد "كاوست" برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان لتعزيز مكانتها بوصفها مركزًا عالميًا للتميّز العلمي والابتكار التحويلي، فيما يتمتع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بخبرة واسعة في قطاع الطاقة والاستدامة، حيث أدّى دورًا محوريًا في صياغة وتنفيذ السياسات التي تدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز الابتكار في هذا المجال.

يدفع التعيين استراتيجية كاوست المعروفة بـأثر متسارع لتسريع وتيرة البحث العلمي، وربط مخرجاته بالتطبيقات الصناعية والتقنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما يبرز هذا التعيين الجهود البحثية للسعودية لمعالجة التحديات البيئية والمناخية، وتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة، وتحقيق هدف الوصول إلى الحياد الصفري من خلال الأبحاث التي تعمل عليها الجامعة.



ولي العهد السعودي يستقبل ملك الأردن



استقبل ولي العهد⁩ السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين الذي يزور السعودية في زيارة عمل رسمية.

ويجري في أثناء الزيارة بحث مسائل العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال الديوان الملكي الأردني الهاشمي: "إن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عقدا لقاء في جدة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد".