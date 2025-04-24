ميناء الإسكندرية يستقبل واحدة من أحدث سفن الحاويات الصديقة للبيئة

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، في الساعة الثالثة فجر يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، سفينة الحاويات الصديقة للبيئة CMA CGM SALAMANQUE والتي تم تشغيلها مؤخرًا في عام 2024 من قبل شركة CMA CGM العالمية وتعد هذه السفينة من الجيل الحديث الذي يعمل بالغاز الطبيعي المسال في إطار تقليل الانبعاثات الضارة وتحقيق معايير الاستدامة البيئية في قطاع النقل البحري.

رُسو السفينة على محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض

رست السفينة التي ترفع علم مالطا وتحمل رقم التسجيل IMO 9961348 على أرصفة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض والتي تعد من أحدث وأكبر المحطات التخصصية في مصر وتم افتتاحها عام 2023 بحضور السيد رئيس الجمهورية وتتمتع المحطة بطاقة استيعابية تتجاوز مليون ونصف حاوية مكافئة واثنين مليون طن من البضائع العامة ومائة ألف وحدة رورو.

ويأتي استقبال السفينة البيئية في إطار رؤية ميناء الإسكندرية للتحول إلى ميناء أخضر يتماشى مع المبادرات الوطنية للحفاظ على البيئة حيث يبلغ طول السفينة نحو مائتين وخمسة أمتار ويصل غاطسها إلى تسعة فاصل أربعة أمتار وتتميز بتشغيلها النظيف دون انبعاثات ملوثة.

تطبيق منظومة تزويد السفن بالطاقة النظيفة

وقد اتخذت هيئة الميناء عدة خطوات نحو التحول الأخضر من بينها تطبيق منظومة تزويد السفن بالطاقة النظيفة من على الأرصفة المعروفة باسم OPS وتطبيق نظام JIT لزيادة كفاءة التشغيل واستخدام أنظمة متقدمة للتخلص من المخلفات الصلبة والعائمة الناتجة عن السفن بالإضافة إلى التحكم في الانبعاثات الكربونية والحرارية

كما دعمت الهيئة أسطولها البحري بعدد من الوحدات البيئية من بينها وحدات كشط متعددة ولنشات للمسطحات المائية حيث تم التعاقد مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن لإنشاء اثنين لنش مسطح مائي في الربع الأول من عام 2024 والمخطط استلامهما في عام 2028 بالإضافة إلى توفير حواجز مطاطية لاحتواء التسربات عند الضرورة ومعامل بيئية وكيميائية متطورة لمراقبة جودة المياه والهواء داخل الميناء

وتؤكد هذه الجهود التزام ميناء الإسكندرية بتنفيذ رؤية الدولة نحو ميناء صديق للبيئة يواكب التطور العالمي في مجال النقل البحري المستدام