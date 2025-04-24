أول كاهن كاثوليكي هندي يتم تعيينه كاردينالًا.. من هو جورج كوفاكاد؟

يعد الكاردينال جورج جاكوب كوفاكاد، دبلوماسي بارز في الفاتيكان ورئيس أساقفة الكنيسة السيرو-مالابارية في كيرالا، الهند. منذ بداية مسيرته، ترك كوفاكاد بصمة مميزة بفضل سجله الحافل واهتمامه العميق بالإيمان والإنسانية.



شعار أسقفي ينبض بالإيمان

شعاره الأسقفي، “انشر عبير محبة المسيح” (المستوحى من رسالة القديس بولس إلى أهل كورنثوس)، يعكس رؤيته ورسالة حياته. يُجسد كوفاكاد هذا الشعار من خلال سعيه لنقل نور المسيح في كل جانب من جوانب حياته وخدمته، مبدأً يؤمن به بشدة: “كل ما نُشِعُّه يجب أن ينبع من يسوع”.



لفتة إنسانية من البابا فرنسيس

في عام 2023، أجرى البابا فرنسيس مكالمة فيديو مع جدة كوفاكاد البالغة من العمر 95 عامًا. كانت المكالمة تهدف للاطمئنان على صحتها وتقديم البركة لها، مما يعكس الود والقرابة بين البابا وكوفاكاد، وهو ما يتماشى مع الشخصية الدافئة للبابا فرنسيس.



شخصية تجمع بين الإيمان والإنسانية

الكاردينال كوفاكاد لا يعتبر نفسه مجرد راعي ديني، بل هو شخص ملتزم بخدمة الإنسانية وتعزيز القيم الروحية في كل عمل يقوم به.