محافظ الفيوم يهنئ رئيس مجلس الوزراء بالذكرى الـ 43 لتحرير سيناء

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.

الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء

جاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن يُنعم على شعب مصر العظيم بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق".