محافظ الشرقية يتابع أعمال الرصف والتطوير بمراكز الزقازيق وديرب نجم ومنيا القمح

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير الجارية بنطاق مراكز الزقازيق وديرب نجم ومنيا القمح، وذلك لدفع عجلة العمل وتذليل أي عقبات أمام تنفيذها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

وكيل وزارة الطرق يستعرض اعمال الرصف والتطوير

أوضح المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جاري الانتهاء من أعمال رصف وتوسعة وازدواج طريق أبو حاكم / ميت أبو علي بطول 4.2 كم ومتوسط عرض الاتجاه الواحد من 10 – 12 متر وتم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت السطحية بطول 3500 م باتجاه و3000 متر بالاتجاه المقابل، وذلك بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، وجاري دفع عجلة العمل لسرعة نهو المشروع في أسرع وقت حيث يمثل الطريق محورًا مروريًا يربط مدينة الزقازيق بمدن بلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح وصولًا للطريق الإقليمي ومحافظات القاهرة الكبرى ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق.

وأشار وكيل وزارة الطرق والنقل إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال استكمال رصف ورفع كفاءة طريق ملامس / الولجا بطول 5 كم وبتكلفة 19 مليون و977 الف جنيه، بنطاق مركز ومدينة منيا القمح، والذي يأتي ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024 - 2025 بمعرفة مديرية الطرق والنقل بالشرقية، حيث تم الانتهاء وضع طبقات الأساس سمك 6 سم بطول 3 كم ومتوسط عرض 9 م بالإضافة إلى الانتهاء من رصف طبقه سطحية بطول 4.5 كم ومتوسط عرض 9.5 كم، وجاري تكثيف ورديات العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد والمقرر منتصف شهر يونيو 2025.

وأضاف وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جاري الانتهاء من أعمال رفع كفاءة ورصف طريق ديرب نجم / ميت غمر من النقطة الثابتة مرورًا بقرية شبرا صورة وصولًا لقرية اوليلة بطول 6 كم وعرض 8 م وانشاء حوائط ساندة بأماكن متفرقة بالبر الأيمن لمصرف شبرا صورة بطول 600 متر وارتفاع 6 متر بنطاق مركز ديرب نجم وبتكلفة 35 مليون جنيه، وذلك بمعرفة جهاز تعمير سيناء حيث تم الانتهاء من رصف 5.5 كم، وإنشاء الحوائط الساندة ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال نهاية شهر مايو 2025.

استمرار متابعة اعمال الرصف والتطوير بالشرقية

شدد المحافظ على ضرورة استمرار متابعة كافة أعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وإلزام الشركات المنفذة بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد للمساهمة في فك الاختناقات المرورية وتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.