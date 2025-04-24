تأهل ملك إسماعيل وفريدة خليل إلى نهائي كأس العالم للخماسي الحديث بالمجر

نجحت ملك إسماعيل وفريدة خليل لاعبات المنتخب الوطني للخماسي الحديث في التأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم، التي تستضيفها المجر ‏حاليًا خلال الفترة من 20 حتى 27 أبريل الجاري.

جاء تأهل ملك إسماعيل للنهائي بعدما احتلت المركز التاسع في التصفية الأولى من نصف النهائي، بمجموع نقاط 1356.

بينما احتلت فريدة خليل المركز الأول في التصفية الثانية بمجموع نقاط 1415.

الدور النهائي، للرجال والسيدات

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي، للرجال والسيدات يوم السبت المقبل، حيث يقام غدًا الجمعة نصف نهائي الرجال، علما بأن مصر ستشارك في نصف النهائي بـ 4 لاعبين.

وتأهل لنصف نهائي الرجال من المنتخب الوطني، كل من محمد الأشقر ومازن شعبان ومحمد حسن ومعتز وائل.

بعثة المنتخب الوطني

وتضم بعثة المنتخب الوطني 8 لاعبين و3 لاعبات، وتضم قائمة المنتخب كل من اللاعبات: ملك إسماعيل وفريدة أبو هاشم، وزينة عامر، ومن اللاعبين كل من مهند شعبان ومازن شعبان ومعتز وائل عزت وسيف وائل وعمر وائل عزت ومحمد حاتم ومحمد حسام وسيف البنداري.

فيما يترأس بعثة المنتخب، العميد عماد سامر عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، ومعه ياسر حفني مستشارًا فنيًا ومديرًا للرياضة بالاتحاد، محمد غيث ومحمد أشرف مدريين فنيين للسلاح.