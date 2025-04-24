الأوسكار تعتمد تغييرات جديدة في حفل جوائزها الـ98

وافقت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة على قواعد جديدة للجوائز، ولوائح ترويجية محدثة للحملات الترويجية، وتواريخ رئيسية لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ98 المقبل.

ستبدأ فترة التصويت على الترشيحات من يوم الاثنين 12 يناير حتى يوم الجمعة 16 يناير. سيتم الإعلان عن المرشحين الرسميين يوم الخميس 22 يناير، يليه حفل غداء المرشحين السنوي لجوائز الأوسكار يوم الثلاثاء 10 فبراير. سيبدأ التصويت النهائي لتحديد الفائزين يوم الأربعاء 26 فبراير، ويغلق يوم الأربعاء 5 مارس - قبل 10 أيام من حفل توزيع الجوائز المباشر.

أبرز قواعد جوائز الأوسكار الجديدة

من أبرز التغييرات مراجعة شروط التصويت، واستحداث جائزة "الإنجاز في اختيار الممثلين"، وتوضيح إرشادات استخدام الذكاء الاصطناعي المُولِّد في إنتاج الأفلام. كما تشمل القواعد المُحدَّثة توسيع نطاق أهلية صانعي الأفلام الدوليين، ومواعيد نهائية جديدة لتقديم الطلبات في عدة فئات.

في تحوّل إجرائي جوهري، أصبح لزامًا على أعضاء الأكاديمية مشاهدة جميع الأفلام المرشحة ضمن فئة معينة ليكونوا مؤهلين للتصويت في الجولة النهائية. ورغم أنه من المستغرب عدم فرض هذا الشرط رسميًا، إلا أن التساؤلات لا تزال قائمة حول كيفية تخطيط الأكاديمية للتحقق من الامتثال وتطبيق هذه القاعدة.

أصدرت الأكاديمية أيضًا أول توجيه رسمي لها بشأن الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام. تنص القواعد الجديدة على أن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي أو غيره من الأدوات الرقمية لن يُعزز أو يُعيق فرص ترشيح الفيلم. وبدلاً من ذلك، يُطلب من الناخبين تقييم مدى الإبداع البشري في التأليف.

تنصّ القواعد على ما يلي: "فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي وغيره من الأدوات الرقمية المستخدمة في صناعة الفيلم، فإن هذه الأدوات لا تُحسّن ولا تُضعف فرص الحصول على ترشيح. ستُقيّم الأكاديمية وكل فرع من فروعها الإنجاز، مع مراعاة مدى مساهمة الإنسان في جوهر الإبداع عند اختيار الفيلم الذي سيُمنح".

شروط الحصول على جائزة أفضل فيلم

للحصول على جائزة أفضل فيلم، يجب على الأفلام تقديم إثبات التقديم إلى نقابة المنتجين الأمريكية بناءً على فترة إصدارها. يجب على الأفلام الصادرة بين 1 يناير و30 يونيو 2025 تقديم الطلب بحلول 10 سبتمبر. أما الأفلام الصادرة بين 1 يوليو و31 ديسمبر 2025، فيجب تقديم الطلب بحلول 13 نوفمبر. يُرجَّح أن يكون الجدول الزمني المُبكر لتقديم الطلبات مُصممًا لتجنب أي لبس، كما حدث في الموسم الماضي عندما أُدرجت ستة من أصل عشرة أفلام مرشحة لجائزة أفضل فيلم في البداية على أنها "مرشحون سيتم تحديدهم لاحقًا".