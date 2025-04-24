رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء

هنأ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن.

عيد تحرير سيناء

وأكد رئيس جامعة حلوان أن عيد تحرير سيناء فخر لكل مصري وهو مناسبة عزيزة على قلوب المصريين، فهو يوم تتجلى فيه سمات الصمود والتضحية من أجل استعادة أرض الوطن الغالي مصر، متمنيًا أن تنعم مصر وأهلها بالعزة والأمان، وأن تظل سيناء رمزًا للسلام والمحبة.

تاريخ محفور

وأشار إلى أن عيد تحرير سيناء تاريخ محفور في قلوب المصريين، لأنه يسطر تاريخ أمة لا تنسى يوم توحد فيه الأمل مع الإنجاز.

واختتم الدكتور السيد قنديل كلمته بتجديد التحية والتقدير لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل أن تظل راية مصر عالية خفاقة، مقدمًا الشكر والعرفان لرجال القوات المسلحة والشرطة الذين يواصلون تضحياتهم من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.