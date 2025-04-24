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الخميس 24 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسى يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة.. صور

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، وكان في استقباله الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس توجه كذلك إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.

الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي الراحل محمد أنور السادات