محافظ الشرقية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جدول إمتحانات الفصل الدراسي للعام الدراسي 2024 / 2025 م، بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 10 مايو وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025.

توفير المناخ المناسب لاداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أكد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الإمتحانات بسهولة ويسر، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة في مراحل التعليم المختلفة التوفيق والنجاح.

تعرف علي مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشرقية

ومن جانبه أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 /2025 م كالاتي:

وتعقد امتحانات الصف الثالث الابتدائي على مدار 4 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الاثنين 26/ 5/ 2025.

وتعقد امتحانات الصف الرابع الإبتدائي على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

كما تعقد امتحانات الصف الخامس الإبتدائي على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

وتعقد امتحانات الصف السادس الإبتدائي على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

وتعقد امتحانات الصف الأول الإعدادي على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

اما امتحانات الصف الثاني الإعدادي فتعقد على مدار 6 أيام تبدأ يوم الأربعاء 21/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

وتعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي على مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 31/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الأربعاء 4/ 6/ 2025.

كما تعقد امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

وتعقد امتحانات الصف الثاني الإعدادي المهني على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

وتعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني على مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 31/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الأربعاء 4/ 6/ 2025.

كما تعقد امتحانات الصف الثامن (أمل) على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

وتعقد امتحانات الصف السادس (النور) على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

وتعقد امتحانات الصف الثالث الاعدادي ( النور) علي مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 31/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الأربعاء 4/ 6/ 2025.

وتعقد امتحانات الصف الثالث الاعدادي ( الأمل) علي مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 31/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الأربعاء 4/ 6/ 2025.

كما تعقد امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني علي مدار 16 يوم تبدأ يوم السبت 10/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

كما تعقد امتحانات التعليم افني المزدوج علي مدار 16 يوم تبدأ يوم السبت 10/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

وتعقد امتحانات الصف الأول الثانوي العام على مدار 6 أيام تبدأ يوم الأربعاء 21/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

وامتحانات الصف الثاني الثانوي العام على مدار 6 أيام تبدأ يوم الأربعاء 21/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.