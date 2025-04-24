جولة تفقدية لرئيس قطاعات الإنتاج لمحطة توليد كهرباء إسنا

في إطار تنفيذ توجيهات المهندس هشام كمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، قام المهندس إبراهيم عبيد رئيس قطاعات الإنتاج بجولة تفقدية لمحطة توليد كهرباء إسنا.

المتابعة المستمرة لجميع الأعمال

وأكد علي تعزيز الدور المجتمعي بين العاملين ، والمتابعة المستمرة لجميع الأعمال التي تتم بمواقع الشركة المختلفة، والتى منها متابعة نجاح دخول الوحدة رقم 1 على الشبكة بعد انتهاء أعمال التطوير بها.

كان في استقباله بالمحطة المهندس محيى الدين خميس "مدير عام المحطة" ، وبعض من مهندسي المحطة، المهندس خالد الشورى ، والمهندس وائل على ، والمهندس قناوى محمود ، والفنيين المعنيين بالزيارة.

ورافقه اثناء الزيارة المهندس وجدى رشدى - رئيس قطاع مراقبة الجودة ، والمهندس عمرو بطيط - مدير عام السلامة والصحة المهنية.

استهل "رئيس قطاعات الإنتاج" الزيارة بعقد لقاء بالعاملين بالمحطة والاستماع لمشاكلهم ومحاوله تذليل جميع العقبات التى تواجه حسن سير العمل بالمحطة.

تفقد المبنى الإداري للمحطة

واستكمل الزيارة وصولا لشبكة المفاتيح وتفقد المبنى الإداري للمحطة ، ومتابعه اعمال التطوير في منظومة الحريق الجديدة والتي تم الانتهاء منها بأعلى مستوى من الكفاءة والتى تمت بإعداد وتنفيذ قطاع السلامة والصحة المهنية بالشركة برئاسة المهندس عصام عثمان رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية، وإشراف المهندس عمرو بطيط - مدير عام السلامة والصحة المهنية - وتنفيذ المهندس عادل محمد على - مسئول السلامة والصحة المهنية.

وأشاد بالمجهود الكبير الذى يبذله جميع العاملين بالمحطة ومجهوداتهم فى تشغيل وصيانه المحطة بكل حب وبكفاءة عالية .

وفى نهاية الزيارة قام المهندس إبراهيم عبيد " رئيس قطاعات الإنتاج " - نيابة عن المهندس رئيس مجلس الإدارة - بتقديم التهاني لجميع العاملين بالمحطة بمناسبة عيد تحرير سيناء ، وعيد العمال ، متمنيا لجميع العاملين دوام التوفيق ولشركتنا العريقة " البيت الكبير" دوام الرقى والتقدم بقيادة المهندس هشام كمال -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.