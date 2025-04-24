تفاصيل أغاني ألبوم محمد منير الجديد

يستعد الفنان الكبير محمد منير لطرح ألبومه الجديد في موسم الصيف من العام الجاري، ووقف خلال الفترة الماضية على تحضيرات الألبوم لوضع اللمسات الأخيرة عليه.

ومن المنتظر أن يضم ألبوم محمد منير الجديد 10 أغنيات متنوعة، تعاون فيها الكينج محمد منير مع مجموعة من أشهر الشعراء والملحنين والموزعين.

ومن الموسيقيين الذين يتعاون معهم محمد منير في ألبومه الجديد الشاعرة منة القيعي، الشاعرة هالة زيات، الشاعر مصطفى حدوتة، الشاعر تامر حسين، والشاعرة كوثر مصطفى.

وعلى مستوى الألحان يتعاون محمد منير مع الملحنين أحمد زعيم، عزيز الشافعي، وإيهاب عبد الواحد، ومهندس الصوت أمير محروس.

ويضم الألبوم الدويتو الذي يجمع منير مع الفنان تامر حسني، بعنوان "الذوق العالي"والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان الراحل محمد رحيم.

ويتعاون منير لأول مرة في ألبومه الجديد مع الشاعر مصطفى حدوتة، في أغنية من ألحان إيهاب عبد الواحد، وميكس أمير محروس.

أيضا يتعاون محمد منير لأول مرة مع الشاعرة هالة علي الزيات، في أغنية من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وميكس وماستر أمير محروس.

ألبوم "باب الجمال"

وأخر الألبومات التي طرحها منير بعنوان "باب الجمال" يضم ٤ أغان بجانب الأغنية الرئيسية له هي: "أنا رايق، زوق، مسألة السن، وفينك يا حبيبي".

ويتعاون الشاعر الغنائى أحمد حسن راؤول لأول مرة مع الكينج منير في ألبومه حيث كتب الأغنية الرئيسية له وهي "باب الجمال" من ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل.

ويسجل ألبوم "باب الجمال" التعاون الأول بين الكينج والشاعر نور الدين محمد من خلال أغنية "أنا رايق".

ومن خلال ألبوم "باب الجمال" يعيد منير تقديم أغنية "مسألة السن" التى صدرت عام ١٩٧٩ ضمن ألبوم "حرية" وهو ثانى ألبومات فرقة المصريين التى أسسها الموسيقار هانى شنودة، وهى من كلمات صلاح فايز، وألحان وتوزيع هانى شنودة، وقدمها بتوزيع جديد للموسيقار الألماني رومان بونكا.



وتعاون الكينج مع الشاعر الكبير مجدى نجيب بالألبوم في أغنية "زوق" بعد عدد من الأغانى الناجحة التى جمعتهم منها: "شبابيك، من أول لمسة، ليلى، حواديت، ممكن"، وهى من ألحان وجيه عزيز وتوزيع رومان بونكا.



وأحيا محمد منير أغنية "فينك يا حبيبى" في ألبومه الجديد وهى من كلمات وألحان الفنان النوبى عبد العزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس، وتعد من أشهر أغاني المطرب النوبي الراحل بحر أبو جريشة، وصدرت في ألبومه "كفاية بعاد".