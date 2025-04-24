دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس

عقد اليوم، بأحد فنادق التجمع الأول، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس

ويحل أورلاندو ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف في جوهانسبرج.

تفاصيل الاجتماع الفني

وتقرر أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي، الأزرق الفاتح مع الأبيض، في حين يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي أورلاندو بايرتس قميصه الأساسي الأسود الكامل في الأحمر، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأرجواني الكامل.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء مباراة الإياب بالتعادل السلبي بدون أهداف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في جوهانسبرج سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح دون لعب أشوط إضافية لتحديد المتأهل للنهائي.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل، وزياد أشرف منسق إداري.

تعادل بيراميدز مع أورلاندو

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو

يدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبدالمالك أبوبكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.

وعلى تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.