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الخميس 24 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بحوزتهما مخدرات بـ 8 ملايين جنيه.. مصرع عنصر إجرامي وضبط والدته في قنا

المضبوطات
المضبوطات
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‏وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة تفيد بقيام (عنصر جنائي شديدة الخطورة هارب من حكمين بالسجن المؤبد في جنايتي " قتل عمد – مقاومة سلطات وحيازة أسلحة نارية") بالاتجار بالمواد المخدرة ‎في محافظة قنا.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه، وضبط والدته "هاربة من حكم بالسجن المشدد 7 سنوات في جناية قتل عمد"،  وضُبط بحوزتهما (15 كيلو جرام لمخدر الآيس -  بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات النارية )، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (8 مليون جنيه تقريبا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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