بحوزتهما مخدرات بـ 8 ملايين جنيه.. مصرع عنصر إجرامي وضبط والدته في قنا

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة تفيد بقيام (عنصر جنائي شديدة الخطورة هارب من حكمين بالسجن المؤبد في جنايتي " قتل عمد – مقاومة سلطات وحيازة أسلحة نارية") بالاتجار بالمواد المخدرة في محافظة قنا.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه، وضبط والدته "هاربة من حكم بالسجن المشدد 7 سنوات في جناية قتل عمد"، وضُبط بحوزتهما (15 كيلو جرام لمخدر الآيس - بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات النارية )، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (8 مليون جنيه تقريبا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.