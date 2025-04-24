بحوزتهما مخدرات بـ 8 ملايين جنيه.. مصرع عنصر إجرامي وضبط والدته في قنا

‏وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة تفيد بقيام (عنصر جنائي شديدة الخطورة هارب من حكمين بالسجن المؤبد في جنايتي " قتل عمد – مقاومة سلطات وحيازة أسلحة نارية") بالاتجار بالمواد المخدرة ‎في محافظة قنا.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه، وضبط والدته "هاربة من حكم بالسجن المشدد 7 سنوات في جناية قتل عمد"، وضُبط بحوزتهما (15 كيلو جرام لمخدر الآيس - بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات النارية )، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (8 مليون جنيه تقريبا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.