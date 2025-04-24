محافظ الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ 43 لتحرير سيناء

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.

الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء

قال محافظ الفيوم في برقيته: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أبناء محافظة الفيوم والقيادات التنفيذية والشعبية، يسعدني أن أبعث لسيادتكم خالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء الغالية وعودة آخر شبر من أراضيها لحضن الوطن، راجيًا المولى عز وجل أن يمتعكم بدوام التوفيق والسداد لمسيرة سيادتكم المعطاءة، وأن تظل القوات المسلحة درع الوطن الحامي وسيفه الحاسم، وأن يعيد مثل هذه المناسبات السعيدة على وطننا وشعبنا العظيم بالخير والنماء، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".