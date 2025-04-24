جامعة حلوان تنظم ندوة صناعة الحديد بين الفرص الواعدة والتحديات القادمة

تنظم جامعة حلوان ندوة مهنية متميزة تحت عنوان "متطلبات العمل المهني في صناعة الحديد: الفرص والتحديات"، وذلك صباح يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، بقاعة الدكتور عمرو عزت سلامة بمجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعي، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي بين مكتب دعم ونقل وتسويق التكنولوجيا (التايكو) بجامعة حلوان ومجموعة المعادي ستيل.



تأتي هذه الندوة استكمالًا لجهود الجامعة في الربط بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل الصناعي، وفتح آفاق جديدة أمام طلابها لاكتساب الخبرات المباشرة من واقع التجربة الفعلية في المجالات الحيوية.



تُقام الفعالية برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبالتعاون مع الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم، وتحت إشراف الدكتور محمد الموصلي مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (TICO)، والدكتور أحمد حسن نائب مدير المكتب.

دعم الاقتصاد الوطني



ومن المنتظر أن يشهد اللقاء حضور المهندس مينا عاطف هندي الرئيس التنفيذي لمجموعة المعادي ستيل، وعدد من المتخصصين والخبراء في صناعة الحديد والصلب.



تتناول الندوة أهمية هذا القطاع الصناعي الاستراتيجي ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، كما يتم خلالها التعريف بمشروع "أجيال من حديد" الذي يمثل مبادرة نوعية تهدف إلى دعم وتأهيل الكوادر الشابة في هذا المجال.



وتتضمن الندوة مناقشات مفتوحة حول أبرز المهارات المهنية المطلوبة للتميز في سوق العمل الصناعي، مع تسليط الضوء على فرص التدريب العملي المتاحة أمام طلاب كليتي العلوم والهندسة بجامعة حلوان.

توفير بيئة تعليمية متكاملة



تحرص جامعة حلوان من خلال هذه الفعالية على توفير بيئة تعليمية متكاملة تدمج بين الجانب النظري والتطبيق العملي، بما يعزز من جاهزية خريجيها لسوق العمل، ويدعم بناء جسور التواصل بينهم وبين المؤسسات الصناعية الكبرى، في إطار توجهها المستمر نحو تطوير منظومة التعليم وربطها بشكل مباشر باحتياجات التنمية الشاملة.