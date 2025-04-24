محمد مصطفى يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو

أعلن الاتحاد الإفريقي للتايكوندو عن اختيار المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو ليكون نائباً لرئيس الاتحاد الأفريقي للعبة.



اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للتايكوندو

وجاء قرار الاتحاد الأفريقي للتايكوندو بإختيار المستشار محمد مصطفى بالتعيين خلال اجتماع الجمعية العمومية المقامة حاليا في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وشهدت اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للتايكوندو اليوم فوز إيدي إيزاكا برئاسة الاتحاد الإفريقي للتايكوندو في دورة جديدة بالتزكية

منتخب التايكوندو يسافر إلى إثيوبيا

غادرت فجر اليوم بعثة المنتخب المصري الأول للتايكوندو متجهة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو المصنفة فئة G3، والتي تقام خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري.

ويشارك المنتخب المصري في البطولة ببعثة تضم 13 لاعب ولاعبة من اللاعبين المميزين، حيث يمثل المنتخب كل من:

معتز بالله عاصم (تحت 54 كجم)، محمد أسامة (تحت 58 كجم)، يحيى حسن (تحت 63 كجم)، عمر السرسي (تحت 63 كجم)، عمر فتحي (تحت 68 كجم)، أدهم الأنواري (تحت 68 كجم)، أدهم الشيخ (تحت 80 كجم)، سيف عيسى (تحت 87 كجم) عبدالله عصام (فوق 87 كجم)، حبيبة وائل (تحت 53 كجم)، ملك أمين (تحت 57 كجم)، شهد خالد (تحت 67 كجم)، آية شحاتة (تحت 67 كجم).

ويقود الجهاز الفني للمنتخب الكابتن أسامة سيد، المدرب العام، والكابتن أحمد الشباسي، مدرب المنتخب.

وتأتي هذه المشاركة في إطار رؤية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو، برئاسة المستشار محمد مصطفى، لزيادة فرص الاحتكاك الدولي للاعبين الشباب، وتوفير بيئة تنافسية تساعدهم على اكتساب المزيد من الخبرات والنقاط التصنيفية.

ويهدف الاتحاد إلى بناء جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخب الوطني في المحافل الدولية، ضمن برنامج إعداد شامل يشرف عليه المهندس محمد عجيزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمشرف العام على المنتخب الوطني الأول.