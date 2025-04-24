محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

أجري المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جولة تفقدية اليوم لمتابعة مراحل العمل بمخطط تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والتي ستسهم في خلق رؤية عصرية لأعمال التنسيق العام للمنطقة وإحداث نقلة حضارية تتواكب مع هذا الحدث الفريد في إطار استعدادات الدولة لافتتاح المتحف المصري الكبير.

أعمال التطوير بمنطقة ميدان الرماية

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد مخطط أعمال التطوير بمنطقة ميدان الرماية وبطريق الإسكندرية الصحراوي للوقوف على آخر المستجدات من أعمال الزراعات والمسطحات الخضراء واللاندسكيب وأعمال تنفيذ الدورانات لتسهيل الحركة المرورية .

وخلال جولته كلف المحافظ بمراعاة جميع المعايير الفنية وتلافي عدد من الملاحظات وذلك لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المنطقة.

جدول زمني للانتهاء من الأعمال

كما وجه محافظ الجيزة الشركة المنفذة بوضع برنامج زمني مكثف للانتهاء من الأعمال المتبقية في أسرع وقت ممكن مشددًا على ضرورة سرعة إنجاز بعض القطاعات المتبقية بمنطقة مدخل المنصورية من طريق الإسكندرية الصحراوي وبجوار مطلع الطريق السياحي بطريق الفيوم.

كما تفقد محافظ الجيزة طريق المنصورية بدءًا من منزل الطريق الدائري مرورًا بمناطق كوبرى الشركة وكوبري عز وعفيفي ومدخل أبو الهول

شدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة والتجميل برفع أي مخلفات أو رتش بجوار منزل الطريق الدائري لطريق المنصورية بقطاع أبو النمرس والهرم موجهًا بتكثيف ورديات العمل لتحسين كفاءة النظافة بالقطاع

كما وجه المحافظ بمنع مخالفات البناء وإزالة أي حالات يتم ضبطها في المهد مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين

شملت جولة النجار تفقد مدخل المنطقة الأثرية للأهرامات من منطقة أبو الهول للوقوف على مشروعات رفع الكفاءة بذلك القطاع

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم والقيادات التنفيذية للمحافظة.