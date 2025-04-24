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الخميس 24 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الشباب ومحافظا شمال سيناء ومطروح يوزعون جوائز المهرجان الرياضي الأول من أجل التنمية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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شارك الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبحضور محافظي شمال سيناء ومطروح توزيع الجوائز علي المشاركين من الأخوة الفلسطينيين والبالغ عددهم ٢٥٠ فلسطينيا في المهرجان الرياضي الاول من اجل التنمية والذي تنفذه وزارة الشباب و والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونسيف وجمعية  العالم بيتي للأيتام  .

تنمية المهارات الحياتية 

ويتم تنفيذ البرنامج من أجل تنمية المهارات الحياتية من خلال ممارسه الرياضة وتكوين شخصيتهم ومهاراتهم من جميع النواحي الحياتية.

والذي يتم تنفيذه من خلال الادارة المركزيه للتنميه الرياضيه الادارة العامة للقاعدة الشعبيه

خطوة نحو حياة أفضل 

كما تفقد الوزير مشروع خطوة نحو حياة افضل والذي تنفذه الادارة المركزية لتنمية النشء والمشروع عبارة عن ورش للتنمية البشرية للأطفال والذي يتم  إقامة العديد من الألعاب الترفيهية للأطفال كتطبيق عملي لتنمية مهاراتهم علي المستوي الرياضي.

كما شاهد الوزير والمحافظين الأنشطة الرياضية المختلفة التي أقامها الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية على هامش الزيارة.

بطولة الرياضات الإلكترونية لمراكز الشباب بمحافظة شمال سيناء، والتي قامت بتنظيمها  الوزارة من خلال اتحاد مراكز شباب مصر والاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية أحد الاتحادات النوعية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

الدكتور أشرف صبحى شمال سيناء المهرجان الرياضي منظمة اليونسيف تنمية المهارات الحياتية