أحمد الجندي رئيسًا للجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية

فاز البطل أحمد الجندي صاحب ذهبية أولمبياد باريس 2024 في الخماسي الحديث، برئاسة لجنة اللاعبين باللجنة الاولمبية المصرية خلفا للنائبة الدكتورة آية مدني، ليكون بصفته عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

الجمعية العمومية للجنة اللاعبين الأولمبيين

أقيمت اليوم الجمعية العمومية للجنة اللاعبين الأولمبيين بمقر اللجنة الاولمبية المصرية، بحضور المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، والنائبة الدكتورة آية مدني عضو اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية السابقة.

انتخابات الجمعية العمومية

وأسفرت انتخابات الجمعية العمومية للجنة اللاعبين الاولمبيين بفوز 22 لاعبا بالتزكية وهم:

هادية حسني (الريشة الطائرة)

فريدة عثمان (سباحة)

رمضان درويش (الجودو)

عزمي محيلبة (الرماية)

محمد علاء السيد (كرة اليد)

أحمد أسامة الجندي (الخماسي الحديث)

زياد السيسي (السلاح)

فريال أشرف (الكاراتيه)

عبد اللطيف منيع (المصارعة)

محمد صفوت (التنس الأرضي)

أنس أسامة (كرة السلة)

عمر عصر (تنس الطاولة)

فريده الجزار (الرجبي)

ابتسام زايد (الدراجات)

علي علاء (التجديف)

أحمد سعد (رفع الاثقال)

نوران جوهر (الاسكواش)

عبد الرحمن عرابي (الملاكمة)

دعاء الغباشي (الكرة الطائرة)

صوفيا عوني (التزحلق على الجليد)

مصطفى عمرو (ألعاب القوى)

عمر العربي (الجمباز)

آية شحاتة (تايكوندو)

وتقدم الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وأسرة الاتحاد بخالص التهاني لبطلنا احمد الجندي، متمنية كل التوفيق والنجاح.