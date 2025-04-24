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الخميس 24 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس "المحطات النووية": نجاح مشروع الضبعة يعتمد على الجهود المشتركة والعمل الجماعي

من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي

جانب من الزياره
جانب من الزياره
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شهدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عددًا من الفعاليات الهامة منذ تولي الدكتور شريف حلمي رئاستها، وذلك دعمًا لرؤية الدولة في تعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة النووية.

وذلك في إطار تطوير منظومة العمل وتنفيذ المشروع النووي القومي.

لقاء تعارفي مع العاملين في موقع المحطة النووية بالضبعة 

وقام  الدكتور شريف حلمي بزيارة ميدانية إلى موقع محطة الضبعة النووية، حيث التقى بالعاملين والمشرفين على تنفيذ المشروع. وخلال الزيارة، أكد على أهمية تسريع العمل وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع ضرورة تعزيز الأداء وزيادة التعاون بين جميع الفرق المشاركة في المشروع لضمان سير الأعمال بشكل فعال. كما تناول اللقاء سبل تحسين التنسيق بين الفرق المختلفة، سواءً كانت فنية أو إدارية، لضمان استكمال كافة الأعمال في الوقت المحدد.

وأشار  الدكتور شريف حلمي إلى أن نجاح المشروع يعتمد بشكل كبير على الجهود المشتركة والعمل الجماعي، داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود في المراحل القادمة. كما أكد على أهمية الالتزام الصارم بمعايير السلامة والأمان النووي في كافة مراحل العمل. 

وأعرب عن تقديره الكبير للعاملين في الموقع على التفاني في العمل، مشيدًا بتقدم المشروع المحرز حتى الآن، مؤكدًا أنه يشكل حجر الزاوية في رؤية مصر 2030 لتأمين الطاقة المستقبلية بشكل مستدام وآمن.

وأضاف أنه يقدر تمامًا دور كل فرد من العاملين في تقدم المشروع، معتبرًا أن جهودهم هي الأساس في تحقيق النجاح في هذا المشروع الاستراتيجي الهام. 

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المشروع النووي شريف حلمي مصر الطاقة النووية