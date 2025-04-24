قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه اللواء أركان حرب حاتم زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية، واللواء حاتم حداد مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، مع إحياء الذكرى الـ43 لتحرير سيناء.

وجاء ذلك بالنصب التذكاري للجندى المجهول بالكيلو 10 بالطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية، بحضور قادة التشكيلات وقيادات شعب وأفرع المنطقة الغربية العسكرية وقيادات الشرطة بمطروح.

محافظ مطروح يهنئ قائد المنطقة الغربية العسكرية بعيد تحرير سيناء

ووجه محافظ مطروح التهنئة نيابة عن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للواء حاتم زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية ولجميع قيادات القوات المسلحة؛ بمناسبة إحياء ذكرى تحرير سيناء واسترداد أرضها الطاهرة عام 1982، التى تمثل صفحة مشرفة في سجل التاريخ المصري، وتؤكد على براعة الدبلوماسية المصرية وتضحيات جيش مصر العظيم من أجل رفعة مصر وسلامة أراضيها واستقرارها وصون مقدساتها مع استرداد سيادتها الكاملة على كل شبر من سيناء الحبيبة التي قدم من أجلها أبناء الوطن من أبطال القوات المسلحة البواسل دمائهم لأجل عودتها لمصرنا الغاليه، داعيا الله عز جل أن يعيد هذه الذكرى على شعب مصر العظيم بكل تقدم ورفعة وإزدهار.

محافظ مطروح يقدم الشكر للقوات المسلحة المصرية لتضحياتها العظيمة

وأكد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، على عظيم التقدير والشكر لرجال القوات المسلحة المصرية وما يبذلونه من تضحيات لحماية الأرض والوطن، وما يسطرونه من بطولات وتضحيات في سجل التاريخ جنبا إلى جنب مع رجال الشرطة من أجل حماية مصر وشعبها العظيم وتحقيق مزيد من الأمن والإستقرار بما انعكس على جهود التنمية.

محافظ مطروح يتبادل الدروع مع قائد المنطقة الغربية العسكرية ومدير أمن المحافظة

وفي نهاية الاحتفال تم تبادل الدروع احتفالا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب المصريين جميعا.

محافظ مطروح يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري في ذكرى تحرير سيناء

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