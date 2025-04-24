ads
الخميس 24 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الداخلية يستقبل المستشار الشرطي لمنظمة الأمم المتحدة

وزير الداخلية ، فيصل شاهكار - المُستشار الشُرطى لمنظمة الأمم المُتحدة

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية،  فيصل شاهكار، المُستشار الشُرطي لمنظمة الأمم المُتحدة، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك بين المنظمة الدولية ووزارة الداخلية المصرية.

اسهامات كوادر الشرطة المصرية 

وأعرب المسؤول الأممي عن تقديره للدولة المصرية كونها إحدى كبرى الدول المُساهمة ببعثات الأمم المُتحدة لحفظ السلام، مشيدا باسهامات كوادر الشرطة المصرية ودورهم المحوري والفاعل فى دعم الاستقرار، وصون وبناء السلام بمناطق النزاعات فى مهام حفظ السلام الأممية، الأمر الذي كان دوما محل ثقة وتقدير قيادات المنظمة الأممية، لما تحظى به تلك القوات من سمعة دولية متميزة اكتسبتها من خلال التزامها بأعلى معايير السلوك والاحترافية في أداء المهام المنوطه بهم، مشيرا إلى تطلع المنظمة الدولية لتوسيع دائرة تلك المُساهمات من الضباط وعناصر الشرطة النسائية لبناء قادة مُستقبليين للمنظمة الدولية.

تعزيز آليات التعاون المُشترك

وأعرب محمود توفيق، وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة المُستشار الشُرطي لمنظمة الأمم المُتحدة، مؤكدا حرص وزارة الداخلية الدائم على إيفاد كوادرها المتميزة من الضباط وعناصر الشرطة النسائية عقب تأهيلهم بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع للوزارة لصقل مهارتهم بالخبرات والقدرات التي تمكنهم من أداء مهامهم ببعثات حفظ السلام فضلا عن ترحيب الوزارة باستضافة الفعاليات التدريبية التي تنظمها المنظمة في إطار تعزيز آليات التعاون المُشترك ودعم جهود المنظمة الدولية في حفظ وصون الأمن الدوليين.

محمود توفيق وزير الداخلية فيصل شاهكار - الم ستشار الش رطى لمنظمة الأمم الم تحدة خلال زيارته الرسمية لجمهورية المسئول الأممى عن تقديره للدولة المصرية كونها إحدى كبرى الدول الم ساهمة