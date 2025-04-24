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الخميس 24 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. أعمال تركيب فواصل دائمة بمحور وكوبري بديل خزان أسوان

أعمال تركيب فواصل
أعمال تركيب فواصل دائمة بمحور وكوبرى بديل خزان أسوان
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تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أعمال تركيب فواصل دائمة بمحور وكوبرى بديل خزان أسوان لتصبح 5 فواصل فى كل إتجاه ، وهو الذى يأتى فى ظل تميز المحور بوجود أكبر فتحة ملاحية فى مصر بطول 182 مترا .

أعمال تركيب فواصل دائمة بمحور وكوبرى بديل خزان أسوان

وأوضح محافظ أسوان بأنه يتم تنفيذ ذلك فى ظل الحرص الدائم للتيسير على أهالى المحافظة ، وكافة المترددين على الكوبرى لضمان إنتظام الحركة المرورية ، وتحقيق الآمان الكامل و الإنسيابية حيث تقوم إدارة المرور بتيسير الحركة أثناء إزالة الفواصل المؤقتة وتركيب الفواصل الدائمة .

موعد نهو العمل لتركيب الفواصل الدائمة

ومن جانبه أوضح المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى على أنه من المتوقع نهو العمل لتركيب الفواصل الدائمة ، والتى تضم 3 فواصل صغيرة و 2 فاصل كبير بكامل عرض الكوبرى طول كل منها ٢٩ متر ، والتنفيذ خلال شهر ونصف .

لافتاً إلى أنه تم تصنيع وإستيراد الفواصل الدائمة من نوعية " modular " ، ويتم الإلتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية ، وبالتوازى تم وضع العلامات الإرشادية الدالة على منطقة الأعمال ، وتوفير علامات مضيئة بما يحقق السلامة والأمان لمستخدمى الطريق من المركبات والحافلات على الوجه الأكمل ، وهو الذى تكامل مع توعية العاملين بدقة التنفيذ للفواصل الدائمة ، لكونها تتم فى أكبر باكيه ملاحية على مستوى الجمهورية تم تنفيذها بطريقة العربات المتحركة ، مع تدريبهم أيضاً على أسلوب الصيانة الدورية لهذا المحور الحيوى بشكل مستقبلى .

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