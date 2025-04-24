بالصور.. أعمال تركيب فواصل دائمة بمحور وكوبري بديل خزان أسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أعمال تركيب فواصل دائمة بمحور وكوبرى بديل خزان أسوان لتصبح 5 فواصل فى كل إتجاه ، وهو الذى يأتى فى ظل تميز المحور بوجود أكبر فتحة ملاحية فى مصر بطول 182 مترا .

أعمال تركيب فواصل دائمة بمحور وكوبرى بديل خزان أسوان

وأوضح محافظ أسوان بأنه يتم تنفيذ ذلك فى ظل الحرص الدائم للتيسير على أهالى المحافظة ، وكافة المترددين على الكوبرى لضمان إنتظام الحركة المرورية ، وتحقيق الآمان الكامل و الإنسيابية حيث تقوم إدارة المرور بتيسير الحركة أثناء إزالة الفواصل المؤقتة وتركيب الفواصل الدائمة .

موعد نهو العمل لتركيب الفواصل الدائمة

ومن جانبه أوضح المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى على أنه من المتوقع نهو العمل لتركيب الفواصل الدائمة ، والتى تضم 3 فواصل صغيرة و 2 فاصل كبير بكامل عرض الكوبرى طول كل منها ٢٩ متر ، والتنفيذ خلال شهر ونصف .

لافتاً إلى أنه تم تصنيع وإستيراد الفواصل الدائمة من نوعية " modular " ، ويتم الإلتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية ، وبالتوازى تم وضع العلامات الإرشادية الدالة على منطقة الأعمال ، وتوفير علامات مضيئة بما يحقق السلامة والأمان لمستخدمى الطريق من المركبات والحافلات على الوجه الأكمل ، وهو الذى تكامل مع توعية العاملين بدقة التنفيذ للفواصل الدائمة ، لكونها تتم فى أكبر باكيه ملاحية على مستوى الجمهورية تم تنفيذها بطريقة العربات المتحركة ، مع تدريبهم أيضاً على أسلوب الصيانة الدورية لهذا المحور الحيوى بشكل مستقبلى .

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