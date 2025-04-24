حادث طعن في فرنسا.. والشرطة تكشف التفاصيل

قُتل طالب ثانوي وأصيب ثلاثة آخرون في حادث طعن بمدرسة "توتس-أيدز" الثانوية في نانت، فرنسا، بعد ظهر الخميس، وفقًا للشرطة الفرنسية. وأفادت التقارير أن الضحية فتاة.

وقال متحدث باسم الشرطة الفرنسية إن المهاجم كان أيضًا طالبًا في المدرسة الثانوية، يبلغ من العمر 15 عامًا. وقد تغلب عليه المعلمون قبل وصول الشرطة، ثم تم القبض عليه في مكان الحادث.

وأضاف متحدث باسم الشرطة إنه لا يوجد ما يشير إلى وجود دافع إرهابي وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ثلاثة ضحايا آخرين على الأقل يتلقون العلاج من خدمات الطوارئ.



وأفادت صحيفة "لوبوان" الفرنسية نقلا عن مصادر مطلعة على القضية بأن المهاجم طالب في السنة الثانية بالمدرسة الثانوية، ولم يكن معروفا لدى الشرطة أو أجهزة الاستخبارات.



وأضافت صحيفة "لوبوان" أن الشرطة الفرنسية تُحقق فيما إذا كان على خلاف مع المتوفى، الذي طعنه أولًا قبل أن يدخل المدرسة ويطعن ثلاثة آخرين.

وذكرت إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية أن المهاجم طعن طالبة بعد شجار في الطابق الثاني من المدرسة الثانوية، قبل أن يطعن ثلاثة آخرين في الطابق الأول.