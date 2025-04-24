"رمضان" يتفقد أعمال تجديد محطة الزينية قبلي لحل مشكلة ضعف المياه.. صور

أجرى اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، جولات ميدانية، لمتابعة الأعمال التي تقوم بها الشركة بعدد من المحطات، حيث تفقد اليوم الخميس، أعمال التجديد بمحطة الزينية قبلي، بطاقة تصميمية 5000 م3 /يوم والتى من المقرر أن تخدم حوالي 50 ألف نسمة.

جولة رئيس المياه

وأوضح رمضان، أن المحطة تتم لها أعمال الإحلال والتجديد، وذلك في إطار خطة القضاء على المناطق الساخنة وتحسين الضغوط بأطراف شمال الأقصر، والتي تعاني من ضعف المياه فى فصل الصيف، وذلك بالتنفيذ الذاتي بواسطة قطاع التشغيل والصيانة بالشركة.

رئيس مياه الأقصر يتفقد رافع وبوستر مياه شرق السكه الحديد

كما تفقد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، رافع ( بوستر مياه شرق السكه) بمنطقة نجع الشيخ، والذي يغزي منطقة شرق السكة الحديد بطاقة ١٠٠م٣ / ساعة، حيث يعمل على تحسين الضغوط والقضاء على ضعف المياه بمنطقة شرق السكة الحديد، مؤكدًا على انتظام عمل الورديات، مشيرًا إلى أن ضعف المياه المتكرر يوم الجمعة في بعض المناطق بشرق السكة الحديد يأتي نتيجة زيادة الاستهلاك المعتاد ليوم الجمعة.

رئيس مياه الأقصر يتفقد عدة مناطق بمركز إسنا ويتابع وصول المياه للمواطنين

كما تفقد رمضان، عدة مناطق فى مركز إسنا ومنها قرية أصفون، حيث تابع جودة مياه الشرب والتأكد من وصولها للمواطنين، وذلك نظراً لزيادة الإستهلاك خلال هذه الأيام، كما تفقد قرية الزنيقة، وتابع العمل بتركيب خطوط الصرف الصحي أقطار ٤٥٠ مم ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى إسنا والطود تمويل بنك التنمية الأفريقي والتقى عدد من المواطنين بها.

رئيس مياه الأقصر يلتقى العاملين ويتابع تقديم الخدمة بمحطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحى

كما التقى رئيس الشركة، بالعاملين بالشركة بمدينة إسنا، وذلك للإطمئنان على سير العمل بالمحطات، واستهل جولته بمحطة صرف صحى رقم 8 ومحطة صرف صحى رقم 3، وتابع دفاتر التشغيل والصيانة بالمحطتين، مشيراً إلى إنتظام عمل الورديات ووصول المياه لكافة المواطنين، كما استكمل جولته لتفقد محطة مياه الزهراء 5000م3 / يوم بالبغدادي والتي تخدم منطقة شنكل، والروافعة، والبغدادى والمدينة الصناعية.

جولة إسنا (1)

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جولة إسنا (8)

جولة إسنا (9)

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جولة الزينية (3)

جولة الزينية (4)

جولة الزينية (5)

جولة الزينية (6)

جولة بوستر شرق السكة (1)

جولة بوستر شرق السكة (2)

جولة بوستر شرق السكة (3)

جولة بوستر شرق السكة (4)

جولة رئيس شركة المياه (1)

جولة رئيس شركة المياه (2)

جولة رئيس شركة المياه (3)

جولة رئيس شركة المياه (4)

جولة رئيس شركة المياه (5)

جولة رئيس شركة المياه (6)

جولة رئيس شركة المياه (7)

جولة رئيس شركة المياه (8)

جولة رئيس شركة المياه (9)

جولة رئيس شركة المياه (10)

جولة رئيس شركة المياه (11)