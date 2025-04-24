أغنية زفاف ليلى زاهر وهشام جمال.. "فستانك الأبيض" تدخل "التريند" بعد طرحها بثلاث ساعات

حجزت أغنية "فستانك الأبيض" للفنان حسين الجسمي مكانا في قائمة "التريند" إذ تحتل المركز الرابع على موقع "يوتيوب" بعد مرور 3 ساعات فقط على طرحها.



أغنية "فستانك الأبيض" قدمها الفنان والمنتج هشام جمال هدية لعروسه الفنانة ليلى أحمد زاهر في حفل زفافهم الذي أقيم أمس الأربعاء بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وأغنية "فستانك الأبيض" من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، ألحان هشام جمال، توزيع مادي.



وجاء حفل زفاف ليلى وهشام بحضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم يسرا، ليلى علوي، عبير صبري، أشرف عبد الباقي، محمد حماقي، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، أحمد السعدني، درة وغيرهم.

أبرز لقطات عقد القران

وشهد عقد قران ليلى زاهر بكاء والدها الفنان أحمد زاهر وتأثره الشديد لحظة عقد قرانها على هشام جمال وهو ما جعله حديث "السوشيال ميديا"، كما انهارت شقيقتها ملك زاهر باكية لسعادتها بها.

آخر أعمال ليلى أحمد زاهر

ويذكر أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر هو تألقها في رمضان قبل الماضي في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة".

وكان مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" قد عُرض ضمن دراما رمضان 2024، ويدور حول الواقع الحقيقي للبلوجرز وصانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحديات التي يواجهونها، وكانت سلمى أبو ضيف تجسد شخصية "شيماء" البلوجر التي تقطن حي شعبي في مصر.

وشارك في بطولة المسلسل ليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، ومن تأليف سمر طاهر عن قصة حقيقية، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

في بيتنا روبوت

وشارك الثنائي هشام جمال وليلى زاهر معًا، للمرة الأولى من خلال مسلسل "في بيتنا روبوت 1" عام 2021، وتدور أحداثه حول مهندس ماهر يُصنّع نموذجين من إنسان آلي وهما "لذيذ" و"زومبا"، ما يقلب حياته رأسا على عقب.

وفريق عمل مسلسل "في بيتنا روبوت 1" نخبة من النجوم، منهم هشام جمال، ليلى زاهر، طه دسوقي، عمرو وهبة، شيماء سيف، دنيا سامي، دلال عبدالعزيز، شيرين، وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

وأيضا قدموا الجزء الثاني من مسلسل “في بيتنا روبوت” في العام التالي.

https://youtu.be/ARh_bhCqiiM?si=jxLd5uJJiX4dDCdA