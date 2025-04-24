طرق الحماية والوقاية من ضربات الشمس

في ظل الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة والموجات الحارة التي باتت جزءًا من حياتنا اليومية، أصبح من المهم جدًا اتخاذ خطوات عملية لحماية الجسم من تأثير الشمس المباشر، خاصة في الأوقات التي تصل فيها الحرارة إلى ذروتها.

ضربات الشمس لا تقتصر أعراضها على الشعور بالإرهاق أو التعب فقط، بل قد يصاحبها مشكلات في الهضم، وصداع شديد، وغثيان، وجفاف، واضطرابات عصبية.

لذا من الأفضل تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا بين الساعة 12 ظهرًا و3 عصرًا، وهي الفترة التي تكون فيها الأشعة فوق البنفسجية في أقصى قوتها.

خطوات بسيطة لتفادي ضربات الشمس

1. ترطيب الجسم باستمرار

من أهم ما يمكن فعله هو الحفاظ على ترطيب الجسم. لا تكتفِ بالماء فقط، بل اجعل من السوائل الطبيعية جزءًا من يومك مثل عصير الليمون أو اللبن الرائب، وتجنّب قدر الإمكان المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة، وكذلك المشروبات الغازية، لأنها تسهم في فقدان السوائل من الجسم.

2. لا تخرج بدون زجاجة ماء

إذا كنت مضطرًا للخروج أثناء موجة الحر، فلا تغفل عن حمل زجاجة ماء معك. حتى الرشفات القليلة بشكل متكرر تحدث فرقًا كبيرًا في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

3. حماية الجسم أثناء التنقل

عند الخروج، احرص على ارتداء ملابس قطنية فضفاضة وذات ألوان فاتحة، وغطّ الأجزاء المكشوفة من جسدك باستخدام قبعة أو شمسية أو حتى وشاح خفيف. هذه الخطوات البسيطة يمكن أن تقلل كثيرًا من تأثير الحرارة المباشرة على الجسم.

4. تقليل النشاط الخارجي لكبار السن والأطفال

الأطفال وكبار السن من أكثر الفئات عرضة للتأثر بحرارة الجو، لذا يُفضّل تأجيل أنشطتهم الخارجية إلى ما بعد غروب الشمس أو تنفيذها في أماكن ظليلة جيدة التهوية، وذلك للحد من احتمالات الإصابة بمضاعفات حرارية.

في النهاية، مع التغييرات المناخية التي يشهدها العالم، أصبحت الحماية من الحرارة الشديدة مسألة صحية ملحّة وليست خيارًا. اتباع هذه النصائح يمكن أن يكون درعًا واقيًا لك ولعائلتك من المخاطر التي قد تنتج عن التعرض المفرط لأشعة الشمس.

