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الخميس 24 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

وفد أنجليكاني يشارك في جنازة البابا فرنسيس بروما

ارشيفيه
ارشيفيه
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يشارك وفد من الطائفة الأنجليكانية في جنازة البابا فرنسيس، والتي ستُقام يوم السبت 26 أبريل في العاصمة الإيطالية روما، وذلك نيابة عن الأنجليكان حول العالم، حاملين معهم صلوات وتعازي الكنيسة الأنجليكانية.

تضامن مسيحي واسع

وسينضم الوفد الأنجليكاني إلى قادة وحجاج من الكنائس الأنجليكانية الأخرى، إلى جانب ممثلين من الطوائف المسيحية العالمية، في مشهد يجسّد وحدة وتضامن الكنائس في وداع “الأب الأقدس”.

رحلة إلى روما حداداً

يتوجه الوفد إلى روما ضمن وفود دينية من مختلف أنحاء العالم، في مراسم توديع تُعبّر عن التأثير الكبير الذي تركه البابا فرنسيس في المشهد الديني العالمي، والعلاقات التي ربطت الكنيسة الكاثوليكية بالطوائف المسيحية الأخرى.

وفاة البابا فرنسيس جنازه البابا فرنسيس