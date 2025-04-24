يونان يفوز بجائزتين في مهرجان هونغ كونغ السينمائي الدولي

فاز فيلم “يونان” للمخرج أمير فخر الدين بجائزتي أفضل ممثل للممثل اللبناني الشهير جورج خباز، وأفضل ممثلة للممثلة الألمانية الكبيرة هانا شيغولا في الدورة التاسعة والأربعين من مهرجان هونغ كونغ السينمائي الدولي.

تعليق لجنة التحكيم

تعليقًا على الجوائز، قالت لجنة التحكيم "يجسد أداء جورج خباز شعور الغربة وألم روح تائهة تتوق إلى راحة الوطن. يكشف تصويره الدقيق عن الاضطراب الداخلي لشخص يتصارع مع هويته في أرض غريبة، مما يضفي عمقًا عاطفيًا وأصالة على صراع الشخصية.

بينما يضفي أداء هانا شيغولا حضورًا دافئًا وأموميًا على الفيلم، مقدمًا الراحة والحنان في عالم قاسٍ. يضفي حسها الفكاهي الممتع لمسة من البهجة، بينما تؤكد قوتها الراسخة وجودها في بيئة يهيمن عليها الرجال. والنتيجة هي تصوير متماسك وجميل ومؤثر عاطفيًا".

أحداث الفيلم

تبدأ قصة يونان عندما يبدأ منير (جورج خباز) في رحلة إلى جزيرة نائية للتفكير في قرار حاسم، بينما تطارده حكاية غامضة تناقلتها أمه.

وفي هدوء ملاذه المعزول على الجزيرة، يلتقي بالمرأة الغامضة فاليسكا (هانا شيغولا) وابنها كارل. ورغم قلة الحديث بينهم، تبدأ أفعال اللطف البسيطة في التغلب على الشكوك، مما يخفف العبء عن منير ويعيد إيقاظ رغبته في الحياة.

فريق عمل الفيلم

الفيلم من تأليف وإخراج ومونتاج الحائز على جوائز عديدة أمير فخر الدين، وبجانب خباز وشيغولا، يقوم ببطولة الفيلم كل من الممثل الفلسطيني علي سليمان والنجمة الألمانية من أصول تركية سيبل كيكيلي والممثلة اللبنانية الكبيرة نضال الأشقر، والممثل الألماني توم بلاشيا.

يضم طاقم العمل خلف الكاميرا مواهب من أنحاء العالم، منهم مدير التصوير الكندي رونالد بلانتي (مسلسل Three Pines من بطولة النجم ألفريد مولينا) وماري-لوي بالزر، وتصميم الصوت لكوين-إيل سونغ، والموسيقى من تأليف الأردنية الكندية الفائزة بالعديد من الجوائز سعاد بشناق (الفيلم المصري رحلة 404 للنجمة منى زكي والمخرج هاني خليفة).