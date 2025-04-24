محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية

وضع د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية ، واللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية، وذلك احتفالا بالذكرى الـ ٤٣ لعيد تحرير سيناء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الذكرى ستظل رمزًا لقوة وإرادة قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على أرض سيناء، كما سيظل هذا اليوم رمزًا للعزة والكرامة.

وأكد محافظ القاهرة دور القوات المسلحة العظيم والتضحيات التي بذلوها من أجل إعلاء شأن الوطن، ورفع كلمته، والحفاظ على أراضيه، مشيداً بدور القوات المسلحة المصرية في السلم والحرب.